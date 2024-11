Actuellement blessé au poignet, Luka Doncic n’a pas joué depuis une bonne dizaine de jours mais les Mavericks tournent plutôt bien en ce moment. Quatre victoires en cinq matchs pour Dallas sans Luka, cela méritait bien qu’on s’y penche.

Quand Luka Doncic a été annoncé forfait pour minimum une semaine le 21 novembre dernier, Dallas ne possédait qu’un bilan de huit victoires pour sept défaites, et on pouvait légitimement se demander si les Mavs n’allaient pas basculer dans le négatif pendant son absence.

C’est tout le contraire qui s’est passé.

Sans Doncic, Dallas a remporté trois de ses quatre derniers matchs, un bilan auquel il faut ajouter la victoire des Mavs face au Thunder le 17 novembre, match que le phénomène slovène avait également manqué.

Les résultats de Dallas sans Luka Doncic cette saison

Victoire @ Thunder 121-119

Victoire @ Nuggets 123-120

Défaite @ Heat 123-118 (prolongation)

Victoire @ Hawks 129-119

Victoire vs Knicks 129-114

Quatre succès en cinq rencontres, dont trois en terre hostile et pas contre n’importe qui. Un bilan positif dans tous les sens du terme. Et un bilan qui dépasse celui des Mavs avec Luka, qui n’est que de 7-7 cette saison.

“Now, it finally feels like this ship can sail without its superstar, when needed, because there’s always a chance of someone else stepping up.”

Enjoyed @M_Robertson100, writing about why this Mavs team feels special in recent history, for @mavsmoneyball.https://t.co/vLtvxvT8VL

— Harrison Faigen (@hmfaigen) November 30, 2024

Contrairement à l’an passé où Dallas était en grosse galère sans Luka Doncic (huit défaites en douze matchs), les hommes de Jason Kidd arrivent aujourd’hui à compenser son absence. Mieux encore, ils se développent pour devenir plus solides collectivement.

Le forfait de Doncic a forcément responsabilisé certains joueurs qui possédaient un rôle moins important en sa présence. La preuve, sur les cinq matchs sans le Slovène, au moins six joueurs ont à chaque fois scoré minimum dix points, et même sept à deux reprises.

@ Thunder : 7 joueurs à minimum 10 points (Irving, Washington, Grimes, Marshall, Hardy, Gafford, Dinwiddie)

joueurs à minimum 10 points (Irving, Washington, Grimes, Marshall, Hardy, Gafford, Dinwiddie) @ Nuggets : 7 (Irving, Washington, Grimes, Marshall, Lively, Gafford, Dinwiddie)

(Irving, Washington, Grimes, Marshall, Lively, Gafford, Dinwiddie) @ Heat : 6 (Irving, Washington, Thompson, Marshall, Lively, Gafford)

(Irving, Washington, Thompson, Marshall, Lively, Gafford) @ Hawks : 6 (Irving, Washington, Marshall, Hardy, Gafford, Dinwiddie)

(Irving, Washington, Marshall, Hardy, Gafford, Dinwiddie) vs Knicks : 6 (Irving, Washington, Marshall, Lively, Grimes, Dinwiddie)

Peut-être plus impressionnant encore, cela fait deux matchs de suite (Hawks et Knicks) que les Mavs ont quatre joueurs qui scorent minimum 20 points dans une même rencontre, un record de franchise. Parmi les joueurs qui ont le plus step-up en l’absence de Luka Doncic, on a Naji Marshall et P.J. Washington, le premier restant sur quatre matchs consécutifs à minimum 20 points, et le second réalisant cinq double-doubles pour des moyennes de 20 ponts – 12 rebonds sans Luka.

Tous ces chiffres démontrent la puissance collective des Mavericks offensivement. Mais celle-ci se voit peut-être encore plus quand on regarde Dallas jouer.

L’absence de Doncic change sensiblement le style de jeu des Mavs, ce qui est logique étant donné que Luka représente habituellement “le système” (coucou James Harden) à Dallas. La balle bouge plus, le scoring est mieux réparti, ça joue plus vite, et l’attaque de Dallas semble plus équilibrée. Kyrie Irving joue un rôle majeur dans tout ça, lui qui aurait pu prendre le relais de Luka au scoring en prenant beaucoup plus de tirs en son absence. Au lieu de ça, il tient à impliquer ses coéquipiers pour leur laisser la possibilité de prendre plus de responsabilités. Et quand le moment est venu de faire la différence en fin de match, là il enclenche le mode Uncle Drew.

“Beaucoup de gars se sont montrés à la hauteur ce soir, à commencer par Kai. C’est notre leader. Il n’a pas bien commencé, mais cela montre son QI basket. Il savait que ça viendrait à un moment ou à un autre, et ça a été le cas en deuxième mi-temps. Nous avons tiré beaucoup d’enseignements de ce road-trip. Les joueurs marquent et jouent les uns pour les autres.” – Jason Kidd (coach)

Tout cela ne veut pas dire que les Mavs sont meilleurs sans Doncic en attaque. C’est faux. Par contre, ça veut dire que les Mavs sont plus imprévisibles. Et pour l’instant, les défenses n’ont pas réussi à contrer cela.

Another night of four players scoring 20 plus in Dallas. This is not normal, this has never been a thing without Luka. Until now

The Dallas Mavericks are fun again

New piece dropping thursdag ✍️

pic.twitter.com/5XTZA7Rhwk

— Mette L. Robertson (@M_Robertson100) November 28, 2024

En parlant de défense, voici un autre aspect du jeu où les Mavericks bénéficient de l’absence de Doncic.

Si les ratings défensifs peuvent assez rapidement montrer leurs limites pour souligner l’impact (ou le manque d’impact) d’un joueur dans sa moitié de terrain, on peut tout de même mentionner le fait que le meilleur lineup défensif de Dallas cette saison ne contient pas Doncic (Irving, Thompson, Washington, Grimes, Lively, 93,1 points encaissés pour 100 possessions en 27 minutes). Le cinq majeur qui a climatisé l’attaque des Knicks (2e attaque la plus efficace de la Ligue) lors de la première mi-temps du dernier match (38 points encaissés seulement) était lui composé de Grimes, Lively, Kyrie, Washington et Marshall.

Tous ces gars-là sont plus ou moins polyvalents en défense, ça peut switcher efficacement, ça joue dur et ça joue ensemble dans sa propre moitié de terrain. Quand vous réunissez tous ces ingrédients, normalement vous arrivez à défendre correctement votre panier.

Ce n’est un secret pour personne : Luka Doncic a tendance à traîner des pieds en défense et est souvent ciblé. Il ne faut parfois qu’un point faible dans l’équipe pour perturber tout l’équilibre d’un système défensif. Si les Mavs ont réussi à construire une bonne défense avec ou sans Luka, ce n’est sans doute pas un hasard de voir Dallas grimper au classement de l’efficacité défensive ces derniers temps. Aujourd’hui, les Mavericks sont septièmes de la NBA avec 110,2 points encaissés pour 100 possessions.

The Dallas Mavericks give up the fewest amount of points per possession (0.81) when they’re guarding ISO’s so far this season.

Elite defense.

(via @statdefender) pic.twitter.com/zbec6BjQPE

— MFFL NATION (@NationMffl) November 21, 2024

De retour avec le groupe, Luka Doncic devrait bientôt retrouver les terrains. Le coach Jason Kidd espère qu’il a pris des notes sur le succès de Dallas sans lui, et qu’il s’adaptera en conséquence pour que la dynamique actuelle se poursuive le plus longtemps possible.

Alors bien sûr, les Mavs tourneront toujours autour de Luka, génie du basket capable de tenir une attaque à lui tout seul. Mais son supporting cast est en train de grandir sous ses yeux, ce qui devrait aider les Mavericks sur le moyen terme à condition que les role players continuent d’être bien impliqués.

On surveillera donc de près la manière avec laquelle jouera Dallas quand Doncic reviendra, probablement la semaine prochaine.