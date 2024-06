Kyrie Irving, la renaissance d’un basketteur controversé

Huit ans après avoir remporté son premier et unique titre NBA à Cleveland, Kyrie Irving est aujourd’hui de retour sur la grande scène des Finales avec les Dallas Mavericks. Un retour qui ressemble beaucoup à une renaissance pour Uncle Drew après un passage tumultueux à Boston et carrément chaotique à Brooklyn.

19 juin 2016, Oakland (Californie).

Ce jour-là, les Cleveland Cavaliers et les Golden State Warriors se disputent le titre NBA dans un Game 7 irrespirable, à l’intérieur de la fournaise que représente l’Oracle Arena. Le score est de 89-89 avec une minute à jouer, les deux équipes n’ont pas scoré depuis des plombes, et LeBron James vient de lâcher un chasedown block déjà légendaire. La suite ? Elle est signée Kyrie Irving.

On this date in 2016, Kyrie Irving hits the iconic go-ahead three late in Game 7 🎥#NBAVault pic.twitter.com/rW0RkRXbHz

Uncle Drew plante le 3-points décisif pour permettre aux Cavaliers de remporter le premier titre de leur histoire, tout en devenant la première équipe à remonter un déficit de 3-1 en Finales NBA. Tout ça contre une équipe qui a remporté 73 victoires en saison régulière (record NBA). Pour résumer : Kyrie Irving est alors au sommet de sa carrière.

“C’est quand on est au sommet qu’on est le plus en danger“, disait Denzel Washington à Will Smith un soir de mars 2022 aux Oscars. Très juste. Car quand vous êtes au sommet, il n’y a que deux options :

Soit vous parvenez à y rester alors que tout le monde veut votre tête Soit vous chutez

Kyrie Irving va chuter, encore et encore.

La chute de Kyrie Irving en 7 épisodes

“La Terre est plate”

Suite au titre de champion NBA remporté aux côtés de LeBron James en 2016, mais aussi son titre de champion olympique gagné dans la foulée avec Team USA, Kyrie Irving est automatiquement entré dans une nouvelle dimension. Une dimension où chacun de vos mots prononcés publiquement prend tout d’un coup plus d’importance. Alors quand Irving déclare que la “Terre est plate” un jour de février 2017, forcément ça fait beaucoup parler.

“La Terre est plate. La Terre est plate. C’est une évidence. Je vous le dis, ils nous ont menti.” – Kyrie Irving (Road Trippin’ with RJ & Channing podcast)

Irving s’excusera des mois plus tard, disant qu’il n’avait pas conscience de la portée de ses propos et qu’il aurait mieux fait de les garder pour lui, peu importe ses croyances.

Malgré tout, cet épisode reste le premier d’une longue lignée de controverses qui mettront à mal la réputation d’Irving à travers la NBA.

Kyrie Irving demande son transfert des Cavaliers

Champion NBA avec Cleveland et une nouvelle fois finaliste en 2017 (défaite contre les Warriors), Kyrie Irving demande contre toute attente son transfert des Cavs à l’été 2017. Les raisons de cette demande soudaine ? La version officielle, c’est qu’Uncle Drew souhaite sortir de l’ombre imposante du King pour être le leader de sa propre équipe. Irving expliquera plus tard que les projets de la franchise de l’Ohio ne lui correspondaient plus et qu’il recherchait quelque chose de nouveau. Croyez la version que vous voulez, Irving est en tout cas envoyé à Boston, et quitte ainsi le meilleur joueur du monde ainsi que l’équipe avec laquelle il a participé à trois finales NBA consécutives.

Le début d’une longue traversée du désert.

interesting song choice by Lebron here 👀 pic.twitter.com/rSIeVQbSq4

L’échec de Boston

Kyrie Irving arrive aux Celtics en 2017 avec l’intention de devenir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de cette franchise mythique. Il veut voir son maillot au sommet du TD Garden un jour, et guider Boston vers un 18e titre de champion NBA.

Si les débuts sont hyper prometteurs, une blessure d’Irving gâche la fin de sa première saison. La seconde est quant à elle remplie de déceptions : des résultats collectifs pas à la hauteur des attentes, un groupe qui vit mal, le leadership de Kyrie pointé du doigt, et une élimination très prématurée en Playoffs. Irving avouera plus tard qu’il a échoué en tant que leader cette année-là, soulignant la mort de son grand-père comme la raison principale de son échec. Après avoir annoncé vouloir prolonger son contrat à Boston en octobre 2018, Irving finit par quitter Boston pour Brooklyn (en compagnie de Kevin Durant) à l’été 2019.

Le début d’une relation hyper toxique entre Kyrie Irving et la fanbase de Boston.

Les blessures à son arrivée à Brooklyn

Originaire du New Jersey, Kyrie Irving se rapproche de chez lui en arrivant à Brooklyn. Mais il ne joue que 20 matchs lors de sa première campagne chez les Nets, la faute à une blessure à l’épaule et une saison raccourcie par l’arrivée du COVID en NBA. Sachant que Kevin Durant se remet en même temps d’une rupture du tendon d’Achille, Irving et les Nets ont déjà le regard tourné vers la saison 2020-21.

KD de retour, Kyrie aussi, tout ça avec James Harden qui débarque, c’est “Scary Hours” à Brooklyn, qui intègre tout de suite la catégorie des grands favoris pour le titre NBA. Sauf qu’en Playoffs, les choses ne se passent pas comme prévu. Après un premier tour maîtrisé face aux Celtics, dans lequel Kyrie Irving piétine le logo de son ancienne franchise avant de voir un fan des C’s lui balancer une bouteille d’eau, Irving se blesse sérieusement à la cheville contre Milwaukee. Il rate la suite des Playoffs et les Nets – aussi privés de James Harden – se font éliminer par les Bucks en demi-finales de conférence.

Kyrie Irving et l’épisode COVID

En 2021, alors que le COVID fait des ravages, Kyrie Irving refuse de se faire vacciner. En début d’année, alors qu’il était absent pour “raisons personnelles” (absence qui aurait été une réponse à l’Assaut du Capitole le 6 janvier 2021), le meneur star des Nets a déjà été aperçu lors d’une soirée d’anniversaire aux côtés de sa sœur et son père, sans masque ni distanciation sociale. Cela lui a valu une amende de 50 000 dollars de la part de la NBA. Mais ce que les Nets ne savent pas à ce moment-là, c’est que ce n’est que le début du casse-tête.

En pleine pandémie, la ville de New York met en place des restrictions sanitaires pour tenter de lutter au mieux contre le coronavirus. Des restrictions qui empêchent Kyrie Irving – non-vacciné – de jouer les matchs des Nets au Barclays Center de Brooklyn au cours de la saison 2021-22. Mais même si le basket lui est retiré et qu’il perd dans le même temps des millions de dollars, Irving reste fidèle à sa position. En plus d’être une star NBA, il veut être “la voix de ceux qui ne peuvent pas se faire entendre”. Autrement dit le visage de ceux qui ont perdu leur emploi par refus de se faire vacciner. On assiste même à des manifestations “anti-vax” devant le Barclays Center, en soutien à Irving.

Kyrie Irving : “Ne croyez pas que je vais prendre ma retraite pour une histoire de vaccin”

Refusant de faire jouer uniquement Uncle Drew lors des matchs à l’extérieur, les Nets évoluent sans lui jusqu’au mois de janvier 2022. C’est à ce moment-là qu’Irving est réintégré au groupe. Décimée par les absences (blessures et COVID), la franchise de Brooklyn accepte qu’il joue à “mi-temps”. Mais évidemment, c’est loin d’être idéal pour l’équilibre du groupe de Steve Nash.

Une fois les Playoffs 2022 arrivés, Kyrie Irving est autorisé à rejouer au Barclays Center, les restrictions sanitaires venant d’être levées. Il est ainsi disponible à plein temps pour affronter son ancienne équipe de Boston au premier tour. Mais pas de miracle pour les Nets, qui se font balayer 4-0 par les Celtics dans une série qui aura surtout été marquée par l’hostilité palpable entre Irving et son ancien public.

Kyrie qui envoie des majeurs au public ?!?!?! 😭😭😭 pic.twitter.com/9TnYEWeUov

En marge de ses nombreuses absences (une trentaine de matchs joués seulement en 2021-22) liées à son refus de se faire vacciner, Kyrie Irving s’illustre aussi en partageant sur ses réseaux sociaux plusieurs théories conspirationnistes concernant de près ou de loin le COVID, notamment d’un certain Alex Jones (figure américaine des théories du complot). Kyrie ressort en septembre 2022 une ancienne vidéo de Jones dans laquelle ce dernier parle de “sociétés secrètes” qui “prolifèrent des maladies et des virus” pour contrôler le monde.

La promotion d’un film à caractère antisémite

Kyrie Irving est à nouveau dans la tourmente fin octobre 2022. Cette fois-ci, c’est à travers la promotion d’un film à caractère antisémite, “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America”, partageant un lien vers ce dernier sur ses réseaux sociaux.

On vous épargne les détails concernant son contenu mais les Nets – ainsi que la NBA – ne perdent pas de temps pour condamner l’acte d’Irving. Par contre, Kyrie prend du temps pour s’excuser auprès de la communauté juive. D’abord, le joueur de Brooklyn tient à se défendre devant les médias : “Est-ce que j’ai fait quelque chose d’illégal ? Est-ce que j’ai blessé quelqu’un ? Est-ce que je dis que j’ai la haine envers une certaine catégorie de personnes ?” Cela donne des interactions parfois explosives avec certains journalistes, journalistes que Kyrie avait boycottés et traités de “Pions” deux années auparavant, estimant que ces derniers déformaient continuellement ses propos.

Watch as the media pretty much interrogate Kyrie Irving for sharing an Alex Jones video pic.twitter.com/CAlbR52kbs

Avouant ensuite que le film qu’il a mis en avant pouvait contenir des passages très offensants envers la communauté juive, Irving présente néanmoins ses excuses publiques qu’au début du mois de novembre, c’est-à-dire plus d’une semaine après avoir fait la promotion du film. Trop tard et insuffisant pour éviter les sanctions.

Les Nets suspendent Kyrie Irving pour cinq matchs minimum pour “comportement allant à l’encontre de l’équipe” et son “refus de dire mot pour mot qu’il n’est pas antisémite” (ce qu’il fera plus tard). Nike, l’équipementier de Kyrie, suspend également son partenariat avec le joueur star, partenariat qui prendra fin officiellement en décembre 2022.

Kyrie Irving, et si c’était sa dernière année en NBA ?

Une nouvelle demande de transfert

Sur le point d’entrer dans sa dernière année de contrat avec les Nets en 2022-23, Kyrie Irving n’obtient pas la grosse prolongation de contrat ou le sign-and-trade qu’il recherche. Ni les Nets, ni une autre franchise NBA ne souhaite investir sur le long terme avec ce joueur qui a enchaîné les polémiques au cours des dernières années. Irving active ainsi sa player option à presque 40 millions de dollars pour rester à Brooklyn une année supplémentaire. Il ne va rester qu’une demi-saison.

Frustré par la tournure des négociations contractuelles avec Brooklyn, Kyrie Irving demande son transfert en février 2023, tout ça alors que les Nets étaient globalement sur une belle dynamique (19 victoires en 23 matchs entre mi-novembre et début janvier). Uncle Drew est finalement envoyé chez les Dallas Mavericks, prêts à tenter le pari Irving pour apporter un soutien nécessaire à Luka Doncic après le départ de Jalen Brunson.

En trois ans et demi à Brooklyn, Kyrie Irving n’aura joué que 143 matchs avec les Nets (sur 278, en saison régulière), n’aura gagné qu’une seule série de Playoffs, et aura connu trois coachs différents (Kenny Atkinson, Steve Nash, Jacque Vaughn), tout ça au milieu de multiples controverses. Un passage chaotique à tout point de vue.

Kyrie Irving, la renaissance

Parfois à tort, parfois à raison, Kyrie Irving a souvent été étiqueté ces huit dernières années.

Il a été qualifié de “conspirationniste” à partir du jour où il a déclaré que “la Terre est plate”, une réputation qui a continué de le suivre au fur et à mesure des controverses.

Il est devenu la coqueluche des “anti-vax” quand il a refusé de se faire vacciner contre le COVID, un choix qui l’a privé de basket et qui lui a coûté des millions de dollars.

Il a été qualifié de “Perturbateur” par le très influent insider NBA Adrian Wojnarowski, quand Kyrie – en tant que vice-président du syndicat des joueurs – s’était opposé à la reprise de la NBA dans la bulle anti-COVID d’Orlando à l’été 2020, période marquée par plusieurs épisodes de brutalité policière aux États-Unis.

Il est la raison pour laquelle certains fans assis au premier rang du Barclays Center portaient des t-shirts “Combattons l’Antisémitisme” lors d’un match Nets – Pacers en octobre 2021.

Il a aussi été qualifié de “cancer du vestiaire” ou “Agent du Chaos” après ses expériences ratées à Boston et Brooklyn, où il était attendu comme un leader du projet mais où ledit projet a fini par exploser.

Toutes ces étiquettes ont éclipsé non seulement les incroyables talents de basketteur de Kyrie Irving, mais aussi les belles initiatives qu’il a pu prendre à travers sa K.A.I. Family Foundation. Au milieu de ce chaos, Irving a aidé la famille de George Floyd (Afro-Américain décédé sous le genou d’un policier en mai 2020) en lui achetant un domicile. Il a financé un projet au Pakistan pour permettre à tout un village d’avoir accès à l’eau potable. Il a fait de multiples dons via GoFundMe pour aider des familles dans le besoin, comme les familles Yedavelli et Yadlapati qui ont chacun perdu l’un de leurs membres (des étudiants) dans un accident de voiture. Il a aidé financièrement la construction d’une école au Nigeria et un orphelinat au Ghana. Il a fait un don d’1,5 million de dollars pour soutenir financièrement les joueuses WNBA qui ont préféré ne pas jouer durant le COVID-19. Et la liste ne s’arrête pas là.

Voilà autant d’initiatives qui sont restées dans l’ombre de ses multiples controverses.

Kyrie Irving on dealing with critics:

“All of our legacies are on the line…Somehow I was called a chaos agent for a little bit and there was this narrative that I’m a locker room cancer…I don’t mind being the butt of anyone’s jokes, but not at the expense or the consequence of… pic.twitter.com/DeCUu4Ba7a

“Pour moi, demander un transfert était la meilleure chose à faire pour ma carrière. Je savais que j’avais besoin de retrouver une paix intérieure.” – Kyrie Irving

Parfois, un changement d’environnement peut permettre un nouveau départ et ouvrir la voie à une renaissance.

Quand Kyrie Irving arrive à Dallas en février 2023, ils ne sont pas nombreux à croire au pari tenté par les Mavs. Bien sûr, le talent du bonhomme associé à celui du phénomène Luka Doncic forme un très beau backcourt sur le papier. Mais les derniers épisodes à Brooklyn sont encore trop frais pour imaginer autre chose que ce qui a pu se passer chez les Nets ou même chez les Celtics. L’échec de Dallas – qui rate à la surprise générale les Playoffs 2023 – va d’ailleurs dans ce sens, Irving devenant sans surprise la cible idéale des critiques malgré une production statistique à la hauteur de son talent (27 points par match).

Malgré cet échec, Kyrie Irving décide de prolonger pour trois saisons et 126 millions de dollars aux Mavericks à l’été 2023. Les Mavs croient en son duo avec Luka, mais surtout Irving se sent à sa place à Dallas. Uncle Drew connaît bien le manager des Mavericks Nico Harrison (qui a fait en sorte de recruter Kyrie) de par leur collaboration chez Nike, le GM étant un ancien dirigeant de la marque à la virgule. Kyrie a également idolâtré Jason Kidd (coach de Dallas) lorsqu’il n’était encore qu’un gamin du New Jersey et qu’il regardait Kidd enchaîner les triple-doubles avec les Nets. Et puis Irving est conscient de sa chance d’évoluer avec un joueur générationnel comme Luka Doncic.

Kyrie Irving talked about how being around Jason Kidd has helped him handle criticism more easily. He also feels playing in Dallas has put "the main thing in front of me," calling it a "refreshing start."

Watch more: https://t.co/xDWI1G6ZFR pic.twitter.com/CEsgfXTSOX

Accueilli à bras ouverts par les Mavericks dès son arrivée, Kyrie Irving ne perd jamais une occasion pour remercier la franchise texane de la structure qu’elle a pu lui apporter. Il souligne notamment le rôle joué par Jason Kidd dans sa capacité à mieux gérer les critiques et aller de l’avant malgré les erreurs commises, le coach de Dallas ayant connu son propre lot de controverses avec notamment des histoires de violences domestiques datant de ses années de joueur.

Kyrie est également ressorti grandi de ses expériences à Boston et Brooklyn. Plus posé et plus serein, Irving semble avoir trouvé son équilibre. Un équilibre obtenu à la fois grâce au nouvel environnement dans lequel il évolue mais aussi grâce au processus de maturation naturel par lequel peut passer un homme au début de la trentaine. Sur le plan familial, émotionnel et même spirituel.

“J’en suis à un point de ma vie où j’ai des enfants, une femme, et des responsabilités qui dépassent le basket. Je fais beaucoup plus attention à ce que je dis, ce que je fais et ma manière d’aborder ma vie jour après jour. Quand j’étais jeune, je ne pensais pas à tout ça. Je ne comprenais pas vraiment qui j’étais en tant que personne.”

Cette nouvelle version de Kyrie Irving, c’est une version dont le principal intéressé est fier. Et c’est une version qui permet aujourd’hui aux Mavericks de tutoyer les sommets de la NBA.

Depuis le début de la saison 2023-24, Kyrie Irving ferme les bouches les unes après les autres. Non seulement il cartonne sur le parquet en réalisant une nouvelle campagne de très haute facture (25,6 points, 4,2 rebonds, 5 passes, 1,3 interception, 50% au tir, 41% de loin, 90% aux lancers-francs), mais surtout il s’est affirmé comme un véritable leader/mentor dans le vestiaire des Mavs. Si Luka Doncic est indiscutablement le meilleur joueur de l’équipe, Irving est probablement le plus respecté grâce à son expérience et son statut de champion NBA.

Après avoir aidé Dallas à remporter 50 victoires en saison régulière, Kyrie Irving reste sur une magnifique campagne de Playoffs avec les Mavs. Entre dingueries offensives, performances XXL dans le money-time, mais aussi altruisme et gros efforts défensifs, Uncle Drew montre son meilleur visage aux côtés de Luka Doncic. Il donne le ton, montre la voie et aide le redoutable collectif des Mavs à tourner à plein régime au meilleur moment.

Résultat : Dallas se retrouve désormais en Finales NBA après avoir éliminé coup sur coup les Clippers, le Thunder et les Timberwolves, trois équipes ayant remporté minimum 51 matchs en saison régulière et qui ont toutes terminé au-dessus des Mavericks au classement.

De quoi faire monter les larmes chez Kyrie Irving, qui n’avait pas atteint ce stade depuis son départ des Cavaliers sept années plus tôt.

Kyrie Irving fought back tears while giving a postgame speech after Dallas clinched the WCF ❤️😢

“I just wanna thank each one of you guys… Jobs not finished but we can definitely celebrate this one”

Kyrie’s first WCF berth as an active player since 2017! pic.twitter.com/GdKIHNGMIe

Désormais opposé à son ancienne équipe de Boston en Finales NBA, Kyrie Irving sait que son passif très houleux avec les Celtics représente la plus grande storyline de la série. Et cela fait forcément ressortir des souvenirs dont il n’est pas très fier. Mais cette ultime série face à Boston, sur la plus grande scène du basket mondial, c’est surtout l’occasion pour lui de prouver une bonne fois pour toutes qu’il a grandi, qu’il a clairement gagné en maturité et qu’il est désormais en paix avec lui-même.

De Cleveland à Dallas en passant par Boston et Brooklyn, Kyrie Irving a connu une longue traversée du désert. Mais il en a tiré les leçons pour devenir la meilleure version de lui-même. Et un titre NBA avec Dallas, huit ans après son premier remporté à Cleveland, serait le plus beau symbole de sa renaissance.