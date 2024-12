Jonathan Kuminga s’est envolé plus haut que les Fusées de Houston avec ses 33 points à 13/22 au tir. Il n’en fallait pas plus pour ramener la victoire à Golden State (99-93).

Ce Warriors – Rockets ne restera dans aucune mémoire mise à part dans celle dans Jonathan Kuminga. Dans une saison – et plus largement dans une carrière – en dents de scie, JoKu a montré qu’il n’était pas mauvais lorsqu’il s’agissait de mettre le ballon orange dans le cercle perché à 3 mètres 05.

Face au Rockets, il a planté 33 points à 13/22 au tir avec 7 rebonds et 2 passes. En l’absence de Steph Curry et Draymond Green, il fallait bien que quelqu’un élève son niveau de jeu et comme on ne peut pas compter sur Brandin Podziemski (n’allez pas voir ses stats, ça pique les yeux), JoKu s’en est chargé.

Pour ponctuer cette belle soirée, c’est lui qui plie la rencontre avec un dagger enlevant tout espoir de victoire à Houston. Il n’en fallait plus pour hyper Chef Curry.

L’homme le plus aléatoire de Golden State s’était donc levé du pied et c’est toute la fanbase des Warriors qui le remercie. Dans son sillage, les Dubs retrouvent le chemin de la victoire et reprennent une place dans le top 6 de l’Ouest. Que demander de plus ?

Comme nous aussi, on s’est levé du bon pied, on vous partage les meilleures actions de Jonathan Kuminga face à Houston.