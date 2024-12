Giannis Antetokounmpo fête ses 30 ans et on célèbre ça à coups de dunks et de contres

Le cap de la trentaine est souvent synonyme des premiers cheveux blancs ou d’une calvitie bien entamée pour certains. Pour Giannis Antetokounmpo, rien de tout ça. Malgré 30 bougies au compteur, le Grec ne compte pas s’arrêter de démolir toutes les défenses de NBA.

Personne ou presque ne se doutait que Giannis allait être un double MVP lorsque les Bucks l’ont drafté en 2013.

Pourtant au fil des années, le Grec s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Certains diront même LE meilleur joueur de la planète, mais ça, ce sont des débats dans lesquels, on n’a pas envie de se mêler.

Ce qu’on va plutôt faire, c’est de se refaire un petit coup d’highlights de la carrière de Monsieur Giannis Antetokounmpo et disons que le Greek Freak a quand même quelques petites actions marquantes à présenter sur son CV.

Alors bien sûr, il y a ces deux saisons où Giannis fait le back-to-back MVP. D’abord en 2019 puis en 2020 où il fait le doublé MVP – Défenseur de l’Année. C’est un peu ça, ce qui résume le mieux l’incroyable joueur qu’est Giannis Antetokounmpo. En plus d’être un monstre en attaque, c’est aussi une terreur en défense et vous en voulez un exemple concret ? Pas de souci, on a ça en stock.

Direction les finales 2021. Au match 5, le pépère plante 32 points, mais il s’offre surtout un des plus grands contres de l’histoire des Playoffs sur ce pauvre Deandre Ayton. On serait presque tenté de dire que c’est le meilleur contre, mais LeBron James est passé par là en 2016.

Au match suivant, Giannis va chercher son premier titre tout seul comme un grand avec une ligne de stats XXL et on trouve que c’est un euphémisme : 50 points à 16/25 au shoot et 14 rebonds.

Depuis le Grec a entrepris d’autres ateliers de démolition. Demandez aux Pacers ce qu’ils en ont pensé le soir où ils ont pris 64 points sur la tronche et qu’en plus Giannis est venu en pétard pour réclamer son ballon. La Terreur d’Athènes l’a bien mérité après tout. Ce n’est pas tous les soirs qu’on met 64 puntos. La preuve, il ne l’a jamais refait, ni avant, ni après.

Même si pas plus tard qu’il y a trois semaines, les Pistons ont eu le droit d’en prendre 59 sur la figure tout comme Washington qui a eu le droit à un petit traitement à 55 points.

En tout, le Greek Freak compte 9 matchs à 50 points en carrière et ce n’est pas fini.

Alors qu’il vient à peine de souffler ses 30 bougies, Giannis a encore faim de titres et de victoires.

Donc on ne peut que lui souhaiter un joyeux anniversaire. Pour le fêter, le franchise player des Bucks se rend à Boston. Quoi de mieux pour passer un bel anniversaire que d’exploser les champions en titre ?

Source texte : Basketball Reference, Statsmuse