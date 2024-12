Six ans après la rupture des relations entre la NBA et la Chine, la Grande Ligue et l’Empire du Milieu vont officiellement se retrouver. Deux matchs de pré-saison se joueront à Macao en octobre prochain.

Petit rappel pour ceux qui auraient oublié l’histoire : en octobre 2019, le manager des Houston Rockets Daryl Morey avait provoqué un énorme shitstorm à travers un simple tweet. Un tweet dans lequel il avait montré son soutien à Hong Kong pour une politique pro-démocratique, en plein climat de contestation contre le gouvernement chinois.

Daryl Morey, Hong Kong et la Chine : explications d’un shitstorm international qui met la NBA dans de sales draps

Cela avait complètement déstabilisé les relations entre la NBA – qui s’était publiquement rangée aux côtés de Morey en soutenant la liberté d’expression – et la Chine, l’un des principaux marchés de la Ligue à travers le monde. Parmi les conséquences directes de ce shitstorm : la fin des matchs de pré-saison NBA en Chine. La dernière rencontre remonte au 12 octobre 2019 à Shenzhen, entre les Brooklyn Nets et les Lakers d’un certain LeBron James, qui s’était aussi pris les pieds dans le tapis dans cette affaire.

Néanmoins, comme l’indique l’insider Shams Charania, les relations se sont progressivement améliorées au cours des dernières années, à tel point qu’on va bientôt revoir des matchs de pré-saison en Chine. Les Nets et les Suns iront en effet à Macao en octobre 2025 pour y disputer deux rencontres.

This is culmination of a yearslong process to repair the relationship between the NBA and China following commissioner Adam Silver and the league’s support for freedom of expression after then-Rockets GM Daryl Morey tweeted an image that supported protests in Hong Kong in 2019. https://t.co/QhUi6pmM0s

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 6, 2024

