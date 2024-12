Nikola Jokic est le maître à bord du bateau Nuggets depuis des années et il l’est plus que jamais cette saison.

Quand Nikola Jokic est sur le terrain, tout roule pour Denver. Le problème concerne les minutes passées sans le Serbe. Les Nuggets n’ont rien de rayonnant.

Une impression visuelle confirmée par les stats et le constat est sans appel.

Avec Nikola Jokic, Denver domine la Ligue dans les catégories de l’offensive rating, du net rating, du pourcentage au tir et à 3-points, mais aussi dans le ratio passes décisives / pertes de balle.

À l’inverse quand le MVP en titre passe faire un tour sur le banc, c’est la dégringolade où les Nuggets oscillent entre la dernière et la pénultième place dans les cinq catégories statistiques évoquées.

Le Joker ne passe que 10 minutes sur le banc par match. Un temps d’inaction suffisant pour voir les Nuggets coulés à l’image d’un banc amorphe avec un net rating qui pointe à la 30ème position. Encore un exemple criant la nuit dernière où les joueurs de rotation n’ont mis que 16 points.

Pour résumer : les Nuggets sont ultra-dépendants de Nikola Jokic. Jusqu’ici, ce n’est pas un scoop, mais est-ce que ça a toujours été le cas ? Il est totalement normal d’être dépendant de son franchise player, mais l’être au point où le sont les Nuggets actuellement, c’est beaucoup plus anormal et ce n’est pas vraiment un bon signe pour l’avenir.

Si sur l’aspect défensif du jeu, l’évolution n’est pas folle au fil des années – de toute façon si Nikola Jokic était réputé pour être un bon défenseur ça se saurait – sur le plan de l’attaque, tout est radicalement différent.

Cette saison avec le Joker sur le terrain, les Nuggets plantent 100 points sur 100 possessions, un chiffre relativement stable depuis deux ans. Sauf que sans lui, Denver score 67,3 points sur 100 possessions et la baisse est colossale par rapport à l’an passé (81,1). La faute à des mouvements de l’été qui n’ont pas trouvé de remplaçant avec en tête de file Kentavious Caldwell-Pope. Christian Braun s’est trouvé une place dans le 5 majeur alors qu’il était un joueur solide en sortie de banc. Sauf que si KCP s’est trouvé un backup dans le starting five, qui comble le départ de Christian Braun de la second unit ? Eh bien, pas grand monde ou du moins personne qui ne le fait de manière aussi efficace que lui par le passé.

Autre élément qui peut expliquer la sur-performance de Denver avec Nikola Jokic ou la sous-performance sans lui réside dans la division du temps de jeu par Mike Malone.

Si le coach des Nuggets pouvait se permettre de faire jouer le Joker 48 minutes par match, il le ferait. Pour des raisons évidentes de gestion de l’effectif, mais aussi parce qu’il ne s’appelle pas Tom Thibodeau, Mike Malone doit faire souffler son MVP.

De fait – et c’est plutôt cohérent – il cherche à maximiser les minutes avec le Joker en le plaçant un maximum de temps avec les titulaires. C’est donc totalement logique que les ratings de Denver soient largement plus élevés avec Nikola Jokic sur le terrain puisqu’il évolue avec les meilleurs joueurs de l’effectif.

Mike Malone est d’ailleurs bien conscient des limites de son groupe et il cherche des solutions. En l’état, ça passe par faire jouer plus longtemps les starters. Tous les membres du cinq majeur jouent entre trois et six minutes de plus long que l’an passé. Sauf pour Christian Braun, mais il a totalement changé de dimension donc il est logique qu’il 15 minutes de plus que la saison dernière (20 minutes de moyenne en 2023-24 contre 35 cette saison)

Si cette stratégie permet à Denver de survivre un minimum, les Nuggets pourraient y laisser des plumes.

On le sait, la saison régulière est un marathon, pas un sprint et ça serait dommage d’arriver totalement cramés en Playoffs. Une solution donc : la Trade Deadline. Denver pourrait bien être à la recherche de joueurs capables d’apporter un peu de peps à une second unit qui en a bien besoin.

Source texte : Basketball Reference, Statsmuse, Cleaning the Glass