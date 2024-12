Dans le choc de la nuit en NBA, les Cavs ont assuré leur rang de meilleure équipe de la Ligue en battant des Nuggets coriaces mais trop justes. Les Cavs sont à 20 victoires pour 3 défaites, ça devient très sérieux, si ça ne l’était pas déjà.

C’est à la fin du premier quart-temps qu’on a compris.

Caris LeVert envoie quatre tirs à 3-points consécutifs pour répondre à une entame énorme de Nikola Jokic, et les cavs s’envolent, un peu, mais envoient surtout ce message : le danger vient de partout et vous allez prendre cher.

Au final 5/6 à 3-points pour le pirate LeVert, 6/10 pour Donovan Mitchell et même 3/5 pour un Evan Mobley de plus en plus intraitable, ça a snipé de partout from Ohio. Les Nuggets sont pourtant revenus, plusieurs fois, le trio Murray / Porter Jr. / Gordon a bien épaulé un Nikola Jokic encore une fois mons-tru-eux (27/20/11/3), mais si les Nuggets avaient un bon quatuor, les Cavs de Kenny Atkinson avaient un très fort quintet, les productions solides de Jarrett Allen et Darius Garland s’ajoutant à celles des trois loulous sus-cités.

Après trois défaites en cinq matchs face aux Celtics et aux terribles Hawks (2 fois !), les Cavs semblent repartis sur une très bonne dynamique avec cette troisième victoire de suite et un match à jouer demain soir à Charlotte, pas la plus tenace des oppositions. Pour Denver on ne change pas une équipe qui perd un peu trop souvent, avec trop de “Jokic dependance” qu’il faudra vite gommer pour faire partie, de nouveau, des meilleures équipes de la Ligue. Et s’ils cherchent la route d’ailleurs, ils pourront toujours demander aux Cavs.