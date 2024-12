Les Pelicans étaient à n’en pas douter l’une des équipes les plus malades et malheureuses de la Ligue. On parle au passé car l’équipe de Willie Green pourrait bien avoir trouvé son sauveur en la personne du Docteur Herb Jones.

4 victoires et 18 défaites, 15 défaites sur les 16 derniers matchs.

Voilà pour le bilan des Pels cette saison, c’est pas fameux, mais ça reste très logique quand on regarde de plus près les matchs loupés par les leaders supposés de la franchise de New Orleans… Sur les 23 rencontres jouées ? 6 matchs ratés pour Brandon Ingram, 11 pour Jose Alvarado, 13 pour C.J. McCollum et Trey Murphy III, 16 pour Zion Williamson, 17 pour Dejounte Murray et 18 pour Herb Jones. Autant vous dire que depuis le début de saison les Pels jouent avec Monique la comptable et Enzo le gars de la buvette, pas facile alors d’enchainer les victoires.

Mais cette nuit, quelque chose s’est passé.

Si Dejounte Murray est revenu il y a peu pour étoffer un peu plus le roster – à la base – très solide des Pels, c’est un autre retour qui a complètement changé la donne cette nuit face aux Suns : celui d’Herb Jones. Absent depuis Halloween environ, l’ailier à tout faire est de retour et, avis aux amateurs, il est toujours un aussi féroce défenseur. Devin Booker l’a bien senti, puisque mis à part un premier quart solide, la star des Suns en a bien chié face à Herbert, et la dernière possession de ce match est d’ailleurs un délicieux résumé de la perf défensive de la Pelouse cette nuit :

HERB JONES.

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 6, 2024



12 points, 7 rebonds, 5 passes, 4 steals et donc cette dernière défense de fer sur l’un des meilleurs attaquants au monde, on peut dire que le retour du DPOY maison fait du bien aux Pels, qui vont peut-être pouvoir se remettre en ordre de match en attendant le retour de l’Arlésienne locale Zion Williamson. Cette nuit en tout cas, Herb s’est occupé de tout, Brandon Ingram a eu un très gros coup de chaud en deuxième mi-temps, Trey Murphy avait fait la même chose avant la pause et le backcourt Dejounte Murray / C.J. McCollum offre tout de même pas mal de garanties. C’est pas le bout du monde, mais les prochains adversaires des Pelicans (Thunder, Kings, Spurs, Pacers) sont prévenus : cette équipe n’est plus la même qu’en novembre, elle n’est plus faite de la même… herbe.