Les Grizzlies sont l’une des franchises NBA possédant le meilleur mood. Tout le monde ou presque de retour, les bons résultats qui s’enchainent, et un Ja Morant toujours central en ce qui concerne le niveau de jeu, la hype et les highlights. Cette nuit ? Tout a bien failli partir en cacahuètes, mais un bon mood reste un bon mood.

Toujours privés de leurs deux jeunes joyaux Zach Edey et GG Jackson, les Grizzlies présentaient néanmoins cette nuit un cinq majeur qui ressemble assez à un cinq… majeur. Ja Morant et Jaren Jackson Jr. en tête de file, le rookie Jaylen Wells, fraichement élu meilleur rookie de l’Ouest en novembre, les lieutenants Brandon Clarke et Desmond Bane… bref un ensemble bien solide qui peut très logiquement ambitionner jouer les premières places à l’Ouest cette saison. Le meilleur dans tout ça ? C’est que derrière ça suit, et cette nuit face aux Kings, le banc a été encore meilleur que les titulaires. Dans le désordre Jay Huff, Santi Aldama, Marcus Smart et Jake LaRavia, tous bien utiles en deuxième mi-temps notamment, et encore plus quand le craquage de Ja Morant prenait des allures de tournant du match :

Ja Morant was called for a foul here and gets ejected. 👀

(h/t @EricTweetsNBA)

pic.twitter.com/wicVjPW7eA

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 6, 2024



Un peu de contexte. A ce moment-là, la tension est assez palpable entre Ja et les arbitres puisque deux minutes auparavant, le meneur des Grizzlies a pris une première faute technique pour avoir demandé un peu trop fort une faute de Domantas Sabonis. La faute était bien réelle, mais passons. Visiblement en mission anti-Morant, les refs sanctionnent de nouveau Ja, pour une faute pas du tout évidente (inexistante ?) sur DeMar DeRozan, et l’avion le plus rapide du Tennessee pète un boulon en frappant dans sa main avant de montrer du doigt les fautifs en proférant quelque chose qui ne semble pas être du Ronsart.

Concrètement ? Ja Morant est expulsé et c’est logique, malgré des coups de sifflet contestables en effet. Dans les faits les Grizzlies doivent aussi réussir à rester dans leur match, eux qui ont littéralement contesté tous les coups de sifflet des arbitres dans le dernier quart, à la manière du Barça de la grande époque. Ce qui ne les a pas empêché de gagner car ces mecs sont de foutus très bons joueurs de basket, alors on oublie pour cette fois-ci et on tente de mettre le focus sur le basket-ball en laissant les zèbres faire leur boulot, parce que, qu’on le sache, on n’a pas encore vu un arbitre brailler sur Jordan Poole quand il est nul, et dieu sait qu’il y aurait des occasions.

Bref, victoire des Grizzlies qui restent solidement attachés au podium de l’Ouest, et sachez que, nous, on préfère quand Ja Morant tape des 360 plutôt que des cacas nerveux. CQFD.