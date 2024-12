On ne va pas se mentir, pas après tant d’années. On ne va pas se mentir, on n’a pas regardé ce match entre les Bulls et les Spurs. Parce que Wemby n’était pas là pour San Antonio, parce que Jordan n’était pas là pour Chicago. Mais voici, tout de même, ce qu’il fallait retenir de ce match, parce que c’est comme ça, parce qu’on est sympa.

En l’absence de Victor Wembanyama, la grosse actu côté Spurs était sans doute le vert très fluo choisi par Jeremy Sochan, jamais le dernier pour nous proposer des couleurs de cheveux bien (trop) vives. On s’est d’ailleurs demandé en le voyant ce que ça donnerait sur un parquet vert lors d’un match de NBA Cup, puis on s’est souvenu que les Spurs étaient éliminés, voilà à quoi on pense un jeudi soir à 3h40 du matin. Puis très vite, pendant qu’on était occupés à regarder des matchs plus intéressants, quelque chose nous a frappé : Nikola Vucevic et Ayo Dosunmu étaient en train de faire la misère aux Spurs. Tu parles d’une breaking news.

Nikola Vučević drops a season-high 39 PTS on 72.7 FG% (16-22 FGM).

Ayo Dosunmu records his 1st career triple-double (27p, 11a, 10r).

The @chicagobulls get their 10th win of the year! pic.twitter.com/sXJkKkFLoI

— NBA (@NBA) December 6, 2024



Le premier triple-double en carrière pour le gamin de Chicago, c’est beau, et du Nikola Vucevic bien vintage bien Booba, voilà qui a du faire plaisir aux nombreux fans des Bulls cette nuit. Pour finir, répondons à la question que tout le monde se pose. Est-ce que ce gros match de Chicago rend pour autant la saison des Bulls intéressante ? La réponse est évidemment non, et ceci est notre conclusion.