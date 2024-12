Huit matchs de NBA avaient lieu cette nuit, et ce matin on est sûrs de plusieurs choses. 1) Les Cavs sont forts, 2) les Wizards ne le sont pas et 3) il ne faut pas être épileptique pour regarder jouer Jeremy Sochan. Envoyez le résumé !

Les résultats de la nuit NBA

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

11 points, 8 rebonds et 2 contres pour Alex Sarr face aux Mavericks

3 rebonds, 3 passes et 3 steals pour Bilal Coulibaly, mais 0/7 au tir

Tidjane Salaün avait bien débuté au Madison mais il s’est blessé à la cheville

4 points et 3 rebonds en 16 minutes pour Moussa Diabaté

Pacôme Dadiet n’était pas sur la feuille

Sidy Cissoko était sur la feuille mais pas dans les plans des Spurs

Ousmane Dieng est toujours blessé

Victor Wembanyama a mal au dos et il n’a pas joué face aux Bulls

Le highlight de la nuit

HERB SEALING THE @PelicansNBA W 🔒 pic.twitter.com/rUTl4Rc9RC

— NBA (@NBA) December 6, 2024

Le point TTFL du matin

Les classements NBA

Le programme de ce soir