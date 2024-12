On va pas faire les spécialistes des maths, mais avec 4 points en 2 minutes, Tidjane Salaün était parti pour un match à 70 points en 35 minutes. Malheureusement la soirée du Français s’est très – trop – vite arrêtée…

Un dunk en contre-attaque, deux lancers suite à un choc avec Josh Hart et… c’est tout.

Dommage, la soirée de Tidjane Salaün au Madison Square Garden commençait super bien, Brandon Miller a ensuite pris le relais mais c’est une autre histoire, et après être sorti suite à ce même choc avec Josh Hart on a très vite appris que l’ailier français ne reviendrait pas ce soir sur le parquet.

Another one: Tidjane Salaun sprained his left ankle in the first quarter of tonight’s game in New York. He’s out for the rest of the game.

— Rod Boone (@rodboone) December 6, 2024



Plutôt en vue depuis quelques matchs, Tidjane Salaün voit donc sa belle série se stopper, en espérant que la cheville n’ait pas trop tourné et qu’il reviendra très vite nous gratifier de son hustle et de ses poings rageurs capables de réveiller tout un état endormi, la Caroline du Nord par exemple.