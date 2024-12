Au petit jeu de savoir quelle est l’équipe la plus claquée au sol de toute la Ligue, tout le monde gagne : il s’agit des Washington Wizards. Défense inexistante, attaque brinquebalante, Jordan Poole et Kyle Kuzma… bienvenue en enfer, heureusement que les Français sont là, ou pas.

Ils perdent, ils ne font que perdre, mais on continue de les regarder, chaque soir.

Pourquoi ? Parce que c’est divertissant et, surtout, parce que Bilal Coulibaly et Alex Sarr ne méritent pas qu’on les abandonne.

16 défaites de suite. 2 victoires et 18 défaites au total depuis le début de saison. Fun fact, la seule équipe battue cette saison par Washington est… les Hawks, deux fois donc, cette même équipe qui a battu deux fois… les presque invincibles Cavs. Si vous n’y comprenez rien rassurez-vous car nous non plus, mais retenez juste que les Wizards sont complètement nuls, c’est tout ce qui nous importe.

Les Washington Wizards cette saison ? Kyle Kuzma vampirise toute l’équipe et le talent des jeunes dès qu’il joue. Jordan Poole est probablement le pire “franchise player” que la Terre ait connu depuis au moins quinze ans. Jonas Valanciunas se demande parfois ce qu’il fait là, les jeunes Bub Carrington ou Kyshawn George doivent penser qu’ils sont dans une espèce de cour de récré géante, et Malcolm Brogdon est revenu il y a peu pour se demander dans quel bourbier il s’était retrouvé.

Le seul intérêt pour nous cette saison de regarder ce drôle de projet sur un parquet, vous l’aurez compris,, c’est de scruter les progrès de nos deux Français. Cette nuit Bilal Coulibaly a été le seul à challenger un minimum Luka Doncic, il est d’ailleurs le seul à challenger qui que ce soit en défense et il le fait très bien, et si l’adresse n’était pas au rendez-vous face aux Mavs (0/10) il continue de ne rien lâcher alors on streame. Alex Sarr ? 11 points et 8 rebonds ce soir, pris pour cible par l’attaque de Dallas et il connaitra des jours meilleurs.

Au final cette fois-ci, 36 pions dans les dents, après les 31 de l’avant-veille à Cleveland. Deux fortes équipes en face, pas de problème, mais si dans le fond on comprend l’idée, le tanking pour ne pas le nommer, dans la forme rien ne va et on attend de voir cette équipe proposer autre chose que son corps en pâture chaque soir de match. Parce qu’à ce rythme-là, c’est vers les pires bilans de l’histoire qu’on va commencer à se pencher sérieusement. Tant qu’à faire, autant y aller à fond, même au fond.