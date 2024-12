Nouvelle nuit de NBA et nouvelle performance stratosphérique de Nikola Jokic. Cette phrase pourrait presque être assimilée à un pléonasme tant le Serbe domine. Niko a sorti un petit triple-double des familles à 27 points, 20 rebonds et 11 passes.

On ne peut pas dire que Nikola Jokic n’a pas tout donné face aux Cavaliers. Comme à son habitude, le MVP en titre a tenté de porter les siens vers la victoire avec un nouveau triple qui a de quoi faire tourner la tête aux plus fragiles : 27 points (13/26 au tir), 20 rebonds et 11 passes.

Une ligne de stats XXL, mais insuffisante pour permettre à Denver de s’imposer. On ne voit pas ce que le joueur le plus dominant de cette Ligue aurait pu faire de plus. Par contre, on voit très bien ce que ses coéquipiers du banc auraient pu faire de plus. Genre, mettre des tirs. C’est un peu le principe au basket, mais ça préfère se reposer sur Super-Serbe. On s’écarte un peu. Revenons-en au meilleur pote de Markieff Morris.

Outre la perf, Nikola Jokic rentre sur le podium des joueurs ayant réalisé le triple-double en carrière. Avec 139 10/10/10, il dépasse Magic pour se retrouver derrière Oscar Robertson et son coéquipier Russell Westbrook.

Congrats to Nikola Jokić of the @nuggets for moving to 3rd on the all-time TRIPLE-DOUBLES list! pic.twitter.com/2iR8f4GxM6

— NBA (@NBA) December 6, 2024

Connaissant le pote du Brodie, c’est typiquement le genre d’avancée dont il se fout complètement, mais pour nous, ça se souligne.

Bref, si vous ne savez pas avec quoi accompagner votre café ce matin, voici tous les highlights de ce nouveau triple-double de malade signé Monsieur Nikola Jokic.