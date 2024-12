Tari Eason impliqué dans une altercation avec un fan à Sacramento

Sale soirée pour les Rockets du côté de Sacramento. Battus par les Kings, les Texans ont perdu leurs nerfs à l’image de Tari Eason, qui s’est pris la tête avec un fan.. au point de vouloir aller régler ses comptes en tribunes !

Ambiance tendue chez les Rockets en ce mercredi matin. La défaite face aux Kings ne vient pas perturber le bon début de saison de Houston, qualifié pour les quarts de finale de la NBA Cup, mais les circonstances autour de la défaite vont faire parler.

Il y a déjà les expulsions d’Ime Udoka et Alperen Sengun, qui n’ont que très peu apprécié les décisions arbitrales du jour. Si on peut s’attendre à des amendes pour les principaux concernés, le cas le plus préoccupant est sans doute celui de Tari Eason.

NEWS: In the wake of an already-emotional Houston Rockets loss, third-year forward Tari Eason had to be held back from running after a heckling fan in the stands, @sam_amick reports.

Selon Sam Amick de The Athletic, l’ailier serait impliqué dans une altercation avec un fan présent en tribunes. Invectivé par ce dernier, Eason aurait réagi en lui balançant sa serviette tout en envoyant quelques insultes au passage, avant carrément d’essayer de venir en tribunes pour régler ses comptes. Retenu par la sécurité, Tari Eason a finalement retrouvé son calme avant de rentrer aux vestiaires.

On n’est évidemment pas dans un cas de Ron Artest au Palace, mais on se doute que la NBA va regarder de près cet accrochage, puisque ce n’est évidemment pas une pub qui fera sourire Adam Silver. Reste à savoir ce que risque exactement Eason pour son coup de sang.

