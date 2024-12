Lakers : pas de retour avant janvier pour Jarred Vanderbilt

Toujours pas aperçu sur les parquets cette saison, Jarred Vanderbilt n’en finit plus avec ses passages à l’infirmerie. L’ailier-fort en reprend pour un mois et il ne devrait pas reprendre la compétition avant le mois de janvier minimum.

Opéré des deux pieds durant l’intersaison, Jarred Vanderbilt espérait revenir à 100% assez rapidement autour de la reprise. Sauf que nous sommes désormais en décembre et qu’aucun retour n’est à l’ordre du jour.

Après les pieds, c’est le genou qui désormais fait des siennes pour Vando. Selon Shams Charania de ESPN, Vanderbilt va donc devoir repousser un peu plus son retour et il parle d’un possible comeback au mois de janvier.

Une date qui nécessite des guillemets puisque l’excellent défenseur ne fait que repousser toutes les durées d’indisponibilités ces derniers temps. C’est bien dommage pour des Lakers qui auraient grand besoin de son apport en défense et au rebond aux côtés d’Anthony Davis.

Sur son court passage sur les parquets californiens, Jarred Vanderbilt s’était imposé comme un solide facteur X à L.A., brillant par sa défense et son agressivité. Sans lui, la défense des Lakers a clairement baissé d’un ton.

Prolongé pour 48 million sur 4 ans l’an passé, son nom pourrait revenir dans les rumeurs de transfert si sa situation ne s’améliore pas d’ici la trade deadline. Les Lakers sont en effet annoncés comme l’une des équipes à surveiller sur le marché.

Source texte : ESPN