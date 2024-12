Battus par les Raptors (122-111) cette nuit, les Pacers de Tyrese Haliburton ont encore montré leurs grosses limites actuelles. Ils en sont désormais à dix défaites en douze matchs à l’extérieur, et quittent la NBA Cup avec un magnifique bilan de quatre revers pour zéro victoire.

Le magnifique parcours d’Indiana lors des derniers Playoffs semble bien loin aujourd’hui.

Alors qu’on attendait des Pacers qu’ils confirment cette année et s’installent durablement dans les hauteurs de la Conférence Est, ils font au contraire partie des équipes les plus décevantes de ce début de saison. Nouvelle preuve hier soir à Toronto, avec une défaite contre l’une des moins bonnes équipes de l’Est.

“Ce qu’on montre actuellement sur le parquet, c’est honteux” a déclaré Tyrese Haliburton après le match. “On doit faire face à la réalité. Individuellement comme collectivement, les gars doivent se regarder dans le miroir et se demander ce qu’ils peuvent faire de mieux. Et cela commence par moi. Je dois être un meilleur leader.”

An honest assessment from Tyrese Haliburton about this team’s effort:

“I think the product we’ve put on the floor right now, as a group, is embarrassing…every team is playing hard right now. Every team is young & has energy, and there’s no reason we shouldn’t be matching that.” pic.twitter.com/JuDwFGMC4r

Particulièrement en galère cette saison à l’extérieur, Tyrese Haliburton symbolise bien les difficultés d’Indiana loin de ses bases, même s’il a répondu présent cette nuit (30 points, 6 passes).

S’ils possèdent la 25e défense NBA cette année, les Pacers déçoivent avant tout par le manque d’efficacité de leur attaque. L’an passé, ils enchaînaient les cartons offensifs, ça jouait à 100 à l’heure, et peu d’adversaires arrivaient à tenir le rythme. Cette saison ? Indiana ne possède que la 17e efficacité offensive. Quand tu prends beaucoup de points et que tu galères plus que prévu à en marquer, forcément c’est dur de gagner au basketball.

Manque d’énergie, manque de solidité, maladresse dans l’exécution offensive (20 pertes de balle hier à Toronto), les Pacers ont beaucoup de boulot devant eux s’ils veulent retrouver leur standing.

Source texte : AP News

En l’espace de 3 possessions des Pacers je viens de voir :

Floater mauvais pied / main Jarace Walker sur 2 défenseurs

Trois points hors rythme tenté par McConnell

Moses Brown putback illégal

Y’a un moment, faut dire si Indiana s’en branle.

Y’a un moment, on peut plus appeler ça un malentendu.

Si tu prends 20 points dans la tronche une fois, ça arrive.

Si tu reprends la même le lendemain, allez, on se reprend.

Mais si 3 soirs de suite tu te fais péter la gueule, c’est plus un malentendu : c’est ton niveau réel.…

