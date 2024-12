Se séparer de Zion Williamson ? Les Pelicans ne l’envisagent pas

Une nouvelle fois blessé, Zion Williamson ne semble pas près de revenir. Un scénario que l’on connaît que trop bien chez les Pelicans, et certains commencent à se demander si le moment n’est pas venu de couper les ponts avec le premier choix de la Draft NBA 2019. Mais c’est une option que les Pels n’envisagent pas.

“Leur objectif numéro un, c’est de tout faire pour qu’il soit sur le terrain.”

L’insider NBA Shams Charania, toujours très bien informé, est clair : les Pelicans croient toujours en Zion Williamson malgré ses multiples problèmes de blessure, lui qui est à l’infirmerie depuis un mois à cause d’un bobo aux ischios-jambiers. Donc pas question de s’en séparer.

“S’ils le veulent, les Pelicans ont le moyen de le couper gratos. Mais ce n’est pas quelque chose qui est envisagé actuellement. Les Pelicans n’ont aucune intention de couper Zion Williamson. […] Vous ne voulez pas couper un gars aussi tôt, pour le voir aller ailleurs et être en bonne santé. On sait que quand Zion est sur le terrain, il vous aide à gagner.”

Il y a un an, on apprenait que le contrat de Zion Williamson – d’une valeur de 200 millions de dollars – n’était plus garanti. Les trois dernières années de son deal, c’est-à-dire à partir de la prochaine intersaison, sont soumises à des conditions qui donnent de la marge de manœuvre aux Pelicans. Ces derniers peuvent en théorie le couper sans devoir continuer à le payer.

Mais vous l’avez compris, cette option n’est pas d’actualité. Elle n’est pas d’actualité car quand Zion Williamson est sur les parquets, le plus souvent il cartonne. On peut dire beaucoup de choses sur le bonhomme, mais il tourne à 24,6 points, 6,6 rebonds, 4,2 passes et 1 interception de moyenne en carrière, le tout à quasiment 59% de réussite au tir.

Zion Williamson est un phénomène qui n’a que 24 ans, alors les Pelicans comptent toujours sur lui. Même si c’est de plus en plus dur…

Source texte : Shams Charania

“Zion Williamson has been out for about a month and he’s not close to coming back.”

– @ShamsCharania

(Via @PatMcAfeeShow ) pic.twitter.com/U7b7bouj4j

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 3, 2024