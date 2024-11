Zion Williamson encore loin d’un retour sur les parquets…

Absent des parquets depuis début novembre à cause d’une blessure à l’ischio-jambier, Zion Williamson n’est pas encore près de revenir. Il est même loin d’un retour si l’on en croit les dernières infos de Shams Charania.

Plus on avance, plus on se dirige vers une nouvelle saison gâchée par les blessures pour Zion Williamson.

L’insider d’ESPN Shams Charania vient en effet d’annoncer que la star des Pelicans sera absente pendant encore un bon bout de temps, et que la durée de cette absence dépassera le délai de quatre à six semaines qui était initialement annoncé.

Reporting for NBA Countdown with the latest on injured Pelicans star Zion Williamson: pic.twitter.com/KUKoi1mEZb

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2024

Malgré de nombreux traitements visant à soigner sa blessure à l’ischio-jambier, Zion avance plus lentement que prévu dans sa rééducation, peut-être parce qu’il possède un historique de pépins aux ischios. En tout cas, il serait surprenant de revoir Williamson sur les parquets avant le passage à l’année 2025.

Depuis le début de sa carrière NBA en 2019, Zion n’a joué que 190 matchs au total (en six saisons, dont une saison blanche) et n’a atteint qu’à deux reprises la barre des 60 matchs joués au cours d’une campagne. Avec cette nouvelle absence prolongée, et l’avalanche de blessures qui touche les Pelicans cette saison, la franchise de la Nouvelle-Orléans est coincée dans les bas-fonds de l’Ouest (4 victoires – 13 défaites, 14e de la conférence).

BREAKING: Zion Williamson and Creative Arts Agency are parting ways, sources tell @sam_amick and @joevardon, with the oft-injured star’s contract situation in doubt because of his history of health issues.

More details: https://t.co/Daq8uffIFS pic.twitter.com/k8NWvkzTxn

— The Athletic (@TheAthletic) November 23, 2024

En plus de ça, The Athletic annonce que Zion Williamson et l’agence CAA ont décidé de se séparer, sans que la raison officielle ne soit dévoilée. On souhaite bon courage au prochain agent de Zion dans les négociations contractuelles au vu des nombreuses blessures du bonhomme.

___________

Sources texte : ESPN, The Athletic

Pour aller plus loin :