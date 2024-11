Kevin Durant et Bradley Beal de retour mardi face aux Lakers ?

En chute libre depuis les blessures de Kevin Durant et Bradley Beal, les Suns devraient bientôt retrouver leurs deux stars. Dès ce mardi pour le match de NBA Cup face aux Lakers ?

C’est en tout cas une possibilité que le coach Mike Budenholzer a mentionné lors du dernier entraînement des Suns vendredi (via Gerald Bourguet de PHNX Suns).

“Ils (Kevin Durant et Bradley Beal) ont réalisé une bonne session d’entraînement. Leur entraînement était peut-être configuré un peu différemment mais ils ont participé à l’intégralité de la séance. […] On verra comment ils se sentent demain. L’objectif, c’est qu’ils fassent du 5-contre-5 dimanche, qu’ils continuent de progresser, pour – espérons-le – jouer mardi contre les Lakers.”

Pour rappel, Kevin Durant et Bradley Beal sont tous les deux touchés au mollet. Le premier a raté les sept derniers matchs de Phoenix, et le second les cinq derniers. Sans eux, les Suns se sont complètement écroulés avec cinq défaites consécutives, et six défaites en sept matchs sans KD. Les Cactus affichent aujourd’hui un bilan tout juste positif (9 victoires – 7 défaites). Mardi, ils affronteront les Lakers de LeBron James et Anthony Davis dans un must-win game en NBA Cup.

Kevin Durant and Bradley Beal are close to returning!@GeraldBourguet has updates from today's Suns practice: pic.twitter.com/2faVrJiU21

— PHNX Suns (@PHNX_Suns) November 23, 2024

Avec le retour à venir de Durant et Beal, Phoenix voudra retrouver sa grosse dynamique du début de saison, quand les hommes de Mike Budenholzer ont enchaîné les victoires grâce à des fins de match gérées en patron et un collectif solide des deux côtés du terrain. Bref, tout ce qui manque aux Suns en ce moment…

Source texte : Gerald Bourguet de PHNX Suns