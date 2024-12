Steve Kerr furieux après l’arbitrage de Nuggets – Warriors

Très remonté après la défaite des Warriors à Denver, Steve Kerr a critiqué les arbitres du match en conférence de presse.

On sent que les esprits se tendent du côté des Warriors. Sur une série de 5 défaites de rang, les Dubs n’y arrivent plus après un début de saison magnifique. Entre les genoux de Steph qui grincent, le mollet de Draymond Green qui fait des siennes et des résultats en baisse, il n’y a pas de quoi être ravi en ce moment à San Francisco.

Dernier exemple en date avec la défaite de cette nuit face aux Nuggets. Malgré 7 points d’avance à moins de 3 minutes de la fin, Golden State n’a pas tenu dans le clutch face à Nikola Jokic et Denver. Sauf que cette défaite est entachée d’une faute d’arbitrage.

Alors que les Warriors ratent un tir à 3-points pour revenir à une unité, Christian Braun se jette et récupère le rebond défensif avant de faire un geste pour appeler un temps-mort. Sauf que Denver n’avait alors plus de temps-mort à disposition. De quoi faire enrager Steve Kerr.

Steve Kerr was extremely upset the officials didn’t call a technical on the Nuggets late when Christian Braun tried to call a timeout (and the Nuggets didn’t have one).

Full soundbite on that non-call and the loss pic.twitter.com/1AYDPJbRfx

— Anthony Slater (@anthonyVslater) December 4, 2024

« Christian Braun a demandé un temps mort [Denver n’en avait alors plus à disposition, ndlr]. Tout le monde l’a vu, sauf les quelques personnes que nous engageons pour arbitrer les matchs. Cela me met en colère. C’est une faute technique. Ils n’ont pas de temps mort, c’est une faute technique. Faute technique, nous tirons un lancer franc et nous avons la balle. Nous avons une chance de gagner le match. Ils m’ont tous dit qu’ils ne l’avaient pas vu ».

A 119-115 et avec quelques secondes à jouer, Golden State aurait alors pu revenir à 3-points avec une dernière chance d’égaliser. De quoi changer le scénario du match, même si on ne peut évidemment pas tout mettre sur les arbitres dans cette défaite. Steve Kerr de son côté risque bien de prendre une amende pour ses critiques publiques de l’arbitrage mais le bonhomme en a vu d’autres. Il doit surtout trouver le moyen de relancer son équipe, qui glisse dangereusement au classement dans la Conférence Ouest.

Source texte : The Athletic