TrashTalk Award – S07 E04 : Joel Embiid a les oreilles qui sifflent

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : Brandon Jennings allume Paul George

C’est peu dire que le début de saison des Sixers est chaotique. Ce sont les Guerschon Yabusele ou encore Jared McCain qui tentent de sauver les meubles pendant que les trois stars Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George multiplient les allers-retours à l’infirmerie. Ce dernier s’est d’ailleurs fait tailler un short par Brandon Jennings récemment.

Brandon Jennings:

“Paul George can retire… He’s just wasting talent. I think we’re catering to a lot of talented players and not giving a lot of good basketball players a chance… You shouldn’t be trying to take the last shot when you’re talking about you don’t wanna be the… pic.twitter.com/aQQkLL7oAy

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 12, 2024

“Paul George peut prendre sa retraite. Il gâche des talents. Je pense qu’on donne trop de place à certains joueurs talentueux mais que l’on ne donne pas leur chance à d’autres bons joueurs de ce fait. Tu ne devrais pas prendre le dernier shoot quand tu dis que tu ne veux pas être la première option.” – Brandon Jennings

C’est vrai que c’est un petit peu contradictoire, PG13 voulait son contrat max, il l’a eu, mais il peine à le justifier et on dirait bien qu’il a le derche entre deux chaises à Philly.

Candidat # 2 : Mo Bamba en place une pour Joel Embiid

Au tour de Joel Embiid d’avoir les oreilles qui sifflent, Mo Bamba, son ancien coéquipier à Philadelphie, qui joue aujourd’hui chez les Clippers, n’a pas non plus manqué d’adresser un petit skeud au pivot champion olympique cet été avec Team USA, en affirmant que contrairement à lui, le pote de Sheck Wes prévoyait de jouer les back to backs.

Mo Bamba says he plans to play in back-to-backs

“I am not Joe (Joel Embiid).”

(🎥 @TomerAzarly )

pic.twitter.com/9jBQDxyLO9

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 18, 2024

“Je ne suis pas Joel.” – Mo Bamba

Tyrese Maxey doit bien être en stress d’être la troisième star à se faire fumer dans cet épisode.

Candidat # 3 : Goga Bitadze toise Royce O’Neale

Suite à la blessure de Wendell Carter Jr., Goga Bitadze est le nouveau pivot titulaire du Magic d’Orlando, et c’est peu dire que le Géorgien met à profit son temps de jeu pour peser dans le squad de Jamahl Mosley, en attaque comme en défense. Demandez à Royce O’Neale ce qu’il en pense.

Don’t test 🐐 ga Bitadzepic.twitter.com/A1AHc68l23

— Adam Koffler (@AdamKoffler) November 19, 2024

L’intérieur des Suns comptait monter tranquillement au tomar, mais Goga n’a pas vraiment apprécié la démarche, un block plus tard, le pivot toise son adversaire au sol. Parce que parfois, il n’y a même pas besoin de parler.

Candidat # 4 : à Minnesota, on se moque de Devin Booker

Les travées du Target Center étaient très taquines avec Devin Booker lors de leur dernier affrontement, remporté au buzzer par Julius Randle et les Wolves. Deux fans ont été aperçus avec un t-shirt de D-Book semblant avoir une mine plutôt tristoune, jugez plutôt.

pic.twitter.com/sDwyKBrdVa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 17, 2024

Soirée noire pour Devin Booker, qui score 44 points mais ne peut empêcher la défaite au buzzer sur un shoot lointain de l’ancien intérieur des Knicks. Peut-être a-t-il fait la même tronche dans le vestiaire, on ne sait pas.

Candidat # 5 : Joel Embiid se fait encore tailler, cette fois par Jaylen Brown

Joel Embiid a les oreilles qui sifflent en ce moment, encore une édition ou son absence de back-to-backs fait réagir, et cette fois c’est Jaylen Brown qui s’occupe d’envoyer la punchline au joueur, qui ne peut rendre son équipe meilleure de cette façon.

Jaylen Brown, post-game, putting Embiid and Jimmy in the body bag, “It’s hard for teams to be great if some of their best players never play back-to-backs.””

— CelticsForum (@CelticsForum0) December 3, 2024

“C’est dur pour une équipe d’être compétitive quand vos meilleurs joueurs ne jouent pas les back-to-backs.”

Cruel, mais malheureusement factuel de la part de l’arrière des C’s qui vise plutôt juste. En attendant, les Sixers sont toujours en galère et Embiid brille par son absence en ce début de saison.

Candidat bonus : Nikola Vucevic vanne Evan Fournier, comme au bon vieux temps

A l’époque, les deux individus était très potes à Orlando, mais cela fait déjà quelques années que leurs chemins se sont séparés. Le Monténégrin évolue désormais à Chicago tandis qu’Evan est revenu en Europe, à l’Olympiakos, pour une belle expérience européenne. Pour autant, les deux joueurs continuent de se vanner, c’est bon enfant, on adore.

@EvanFourmizz https://t.co/o1x3K9VSxz

— Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) November 15, 2024

Il en a pris 46 hier soir et il la ramene 🙃 https://t.co/i1blbDyeea

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 15, 2024

Un petit souvenir pour mon ami @EvanFourmizz https://t.co/LWThbNOg85 pic.twitter.com/U71rdmTpq3

— Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) November 16, 2024

Maintenant, on veut voir ce 1vs1 en question très vite les gars !