Véritable phénomène athlétique, Ja Morant nous a habitués à d’incroyables highlights et des dunks de folie. Mais préparez-vous, il y en aura de moins en moins si l’on en croit le meneur star des Grizzlies.

Il y a une semaine, lors d’une contre-attaque face aux Blazers, Ja Morant a lâché un énorme tomar à une main qui a fait exploser la salle des Grizzlies. “Ce sera mon seul dunk de l’année” a-t-il déclaré après le match.

I hear Grizzlies fan are really holding space for this Ja Morant dunk and feeling power in it pic.twitter.com/EdbORTyfCa

— Jessica Benson (@jessbensontv) November 26, 2024

Cette saison, l’une des priorités de Ja Morant, c’est de rester en bonne santé. Et rester en bonne santé, ça veut dire moins faire le fou-fou dans les airs et ménager son corps. Exemple très concret hier soir à Dallas : sur un turnover des Mavs dans le deuxième quart-temps, Ja a déposé la balle tranquillement dans le cercle au lieu de le maltraiter, provoquant quelques sifflets des fans qui voulaient le voir écraser un gros tomar.

“Je n’essaye plus de dunker. Vous pensez que je mens, mais je suis très sérieux” a déclaré Morant après Mavs – Grizzlies. “Parfois, je me fais bousculer en l’air et la faute n’est pas sifflée, et ça m’oblige à rester sur la touche plus longtemps que prévu. Parfois la faute est sifflée, mais je tombe quand même au sol, et vous le sentez après le match. Donc je choisis mes moments. Deux points c’est deux points, c’est le plus important.”

Ja Morant fait sans doute référence à cette séquence du début de saison, quand il a été bousculé en l’air sur une tentative de alley-oop face aux Lakers, synonyme de blessure à la hanche. Aucune faute n’a été sifflée sur l’action, mais Ja a dû déclarer forfait pour les matchs suivants.

Ja Morant was injured on this lob attempt.

Somehow there was no foul called. Ridiculous.

pic.twitter.com/Q6MZ9jpcJo

— GrizzMuse (@GrizzlyMuse) November 7, 2024

Ja Morant veut rater le moins de matchs possible cette saison, lui qui n’a jamais joué plus de 67 rencontres dans une campagne NBA et qui a été limité à seulement neuf matchs l’an passé, entre suspension et blessures.

C’est sans doute une bonne approche pour sa santé et les chances des Grizzlies cette saison. Pour les fans ? C’est forcément une déception, Morant étant l’un des joueurs les plus excitants de la NBA à travers ses immenses exploits aériens.

Source texte : ESPN