On arrive à la vingtaine de matchs disputés cette saison en NBA et c’est donc l’heure de sortir la loupe sur les joueurs qui ont déçu sur ce début de saison. C’est parti pour un apéro TrashTalk !

Aïe aïe aïe… c’est l’heure des premières déceptions. Des premiers coups de gueule, des premiers coups de pression ! Après une vingtaine de matchs joués en NBA, une question mérite d’être posée : quels joueurs déçoivent le plus ? Au vu des attentes placées, des statuts de certains, de leur importance et de leur rôle, qui a du sacré retard à l’allumage ? Tyrese Haliburton ? Jamal Murray ? Quid de Jimmy Butler ? En paix, en commentaires et en argumentation joyeuses, voici l’Apéro spécial Déceptions NBA sur la saison 2024-25 !