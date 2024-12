Auteur de 29 points cette nuit lors de la victoire des Suns face aux Spurs, Devin Booker a atteint le cap des 15 000 points en carrière. L’arrière fait aussi un grand pas vers le record de points de sa franchise, toujours détenu par Walter Davis (mais plus pour longtemps).

Devin Booker knocks down the step back jumper for his 15,000th career points 🔥pic.twitter.com/t0PhgRCwHD

— ClutchPoints (@ClutchPoints) December 4, 2024

Il n’aura fallu qu’une vingtaine de secondes à Devin Booker pour dépasser les 15k en NBA. Comme un symbole, c’est son shoot de prédilection, le midrange, qui lui permet de passer ce seuil. Au passage, il est devenu le 9ème joueur le plus jeune dans l’histoire de la Ligue à atteindre les 15 000 points en NBA. Il est en très bonne compagnie, comme on peut le voir ci-dessous.

Book becomes the 9th youngest player in @NBA history to score 15K career points:

▪️ LeBron James

▪️ Kevin Durant

▪️ Kobe Bryant

▪️ Wilt Chamberlain

▪️ Michael Jordan

▪️ Carmelo Anthony

▪️ Giannis Antetokounmpo

▪️ Tracy McGrady pic.twitter.com/u1xoxtcIvl

— Phoenix Suns (@Suns) December 4, 2024

Membre des Suns depuis bientôt une décennie pleine (il a été drafté en 2015), Devin Booker voit là ses nombreuses années de flambées au scoring être récompensées. À seulement 28 ans, il a encore le temps de dépasser bien du monde au classement All-time des meilleurs marqueurs.

Pour ce qu’il en est de sa franchise, on va vite devoir réécrire quelques bouquins d’histoire. Avec 15 028 points inscrits sous le maillot de Phoenix, Devin Booker est actuellement le second meilleur scoreur all-time des Suns. Le leader, le regretté Walter Davis, ne compte que 638 points d’avance au classement. Autant dire que ça sera une formalité pour Armani, qui devrait s’emparer du précieux record dès cette saison (dans une trentaine de matchs grosso modo) et renforcer encore un peu plus sa Legacy à Phoenix.

Le joueur a été félicité par son coéquipier Kevin Durant sur les réseaux sociaux. Chris Paul, ancien coéquipier et adversaire du jour, a aussi vanté les mérites de Book’ en conférence de presse.

15k at 28…my dog checkin boxes. Congrats @DevinBook, more on the way

— Kevin Durant (@KDTrey5) December 4, 2024

“Book plays the same way every night. He wears his heart on his sleeve, competes night in and night out. I’m glad I got a chance to be a part of a few of those buckets.”

Chris Paul on Devin Booker reaching 15K career points.

“Definitely congratulations to him on that.” #Suns pic.twitter.com/KOXXCve6gA

— Duane Rankin (@DuaneRankin) December 4, 2024

Source texte : Phoenix Suns / NBA / Duane Rankin