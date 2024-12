Nous sommes à un peu plus d’une semaine de la deuxième édition de l’Incroyable Pop-up Sport qui ouvrira ses portes le jeudi 12 décembre prochain et ne les refermera que le dimanche 15 décembre. Pendant ces quatre jours vous pourrez venir profitez de cette boutique éphémère dédiée aux objets de sport. 11 mini-shops vous y attendront avec une grande variété de produits et de prix. Allez, sans tarder, on fait le tour des présentations !

Crossover Culture & Peak

Des chaussures basket, des t-shirts, des shorts et autres pièces textiles, des maillots d’équipes nationales de basketball avec l’Allemagne et Serbie notamment, des ballons… Les marques Peak et Crossover Culture seront présentes avec une très belle sélection de produits. Ils seront bien posés dans le fond de la boutique, juste à côté du stand TrashTalk et avec de la place pour essayer ce qui doit l’être (une paire de sneakers Andrew Wiggins par exemple). En plus, une paire de chaussettes sera offerte pour chaque paire de chaussures achetées et une réduction de 10% sera proposée à partir de 150€ d’achat ! On valide ce genre d’initiative !

Football Shirt Vintage

Présent à toutes les éditions de l’Incroyable Brocante Sports et à la première édition de ce Pop-up, Jonathan est collectionneur et revendeur de maillots (essentiellement de football) depuis près de 25 ans. Une boutique à Amiens et un site internet (ICI), il s’est lancé depuis quelques mois dans un concept de boutique itinérante avec Xavier de All Star Vintage Shop. Si vous cherchez un maillot de Fabrice Fiorèse (au PSG ou à l’OM, c’est la question) ou une autre pépite de ce type, peut-être que vous pourrez la trouver parmi les centaines de maillots qui seront présentés sur le stand de Jonathan. Insta // Tiktok // Facebook. Pépite sur pépite.

All-Star Vintage Shop

On parlait de lui juste au-dessus, le voici. Xavier sera de la deuxième édition de notre Pop-up et il viendra accompagné de plusieurs centaines de maillots NBA. Du vintage très premium, en excellent état avec des exemplaires parfois difficile à trouver. Vous vous en souvenez peut-être, nous vous avions fait une présentation de Xavier et de All Star Vintage Shop en amont de la dernière brocante (ICI). Tout est cela est toujours valable donc venez fouiner dans ses portants pleins de maillots, vous ne serez pas déçus. Soyez prêts, le vintage NBA vient à vous.

VERA Cycling

Céline a lancé VERA en 2016, après s’être installée dans le Nord. Elle crée des casquettes vélo grâce à un processus de fabrication artisanale, avec un imprimeur à Tourcoing et un atelier à Arras. Nous sommes donc devant une production 100% made in Hauts-de-France. Si la gapette est le produit phare de VERA, la marque s’est diversifiée avec plein d’autres pièces : chaussettes, tours de cou, t-shirts, musettes, bandanas, posters, cartes cadeaux… “Y’a des designs rétro, des choses humoristiques pour les kékés du vélo, des modèles plus classiques, d’autres dans l’esprit gravel et bikepacking, des solutions pour les velotafeurs, des nouveautés so so so chic ! en tweed et chambre à air…” La panoplie est donc très complète comme vous pourrez le constater sur le site veracycling.fr ou en passant à l’Incroyable Pop-up Sport.

Foot Dimanche

Venez découvrir leur collection de sweats et tee-shirts vintage à l’effigie de vos clubs préférés. Et également la collab entre Foot Dimanche et le Vrai Foot Day : une collection dédiée au football amateur, une ode aux maillots XL trop grands, à la troisième mi-temps, aux pointus, aux contrôles approximatifs et pieds carrés, mais surtout une dédicace à tous les bons moments passés sur le rectangle vert entre copains. Une collab qui parlera forcément à tous les amateurs – admirez le jeu de mots – du ballon rond. Insta // X // Site

YSY

Ysy est un artiste qui puise ses inspirations dans la pop-culture des années 80-90. Il travaille sur l’univers du sport mais aussi du cinéma par exemple. Il expose de manière permanente dans une galerie à Toulon. Ses tableaux transpirent le vintage et existent en plusieurs formats, en plusieurs types de rendus (sublimation sur chromalux, différentes techniques sur plexiglas, tirage sur papier d’art haute qualité). Ysy se fera un plaisir de vous présenter de nombreuses œuvres sur son stand où vous retrouverez également une gamme de t-shirts, exclu dans le cadre de notre Pop-up Sport. Tout sur Ysy : ICI. De toute façon, on vous reparle d’YSY très bientôt en détails !

Lancer Franc

Lancer Franc (site ICI) est spécialisé dans la vente de box thématiques NBA contenant des produits officiels et certifiés en collaboration avec des marques reconnues comme Mitchell & Ness, Wilson, Peak (tiens, tiens)… Les box peuvent inclure des produits tels que des maillots, des vestes, des casquettes, des ballons, des figurines, des livres, magazines, affiches, etc… Lancer Franc propose également des box mystères avec un maillot swingman rétro aléatoire. L’assurance d’une belle surprise et d’une bonne discussion entre passionné(e)s quand vous allez passer les voir au Pop-up !

Nemanja Football Shop

Nemanja a 23 ans et c’est un grand fan de foot. Son aventure avec les maillots a commencé en 2004 par un maillot de Ronaldinho au Barça. En 2021, il a crée sa boutique avec pour but que les fans comme lui puissent retrouver le parfum de leur enfance ou adolescence à travers un beau souvenir. Venez le voir et chiner dans ses portants lors de notre Pop-up, vous ne serez pas déçu du voyage ! À visiter également : le site de Nemanja ou son compte Instagram.

FFLose

Et oui, les potos de la Fédération la plus chaude de France sont de l’aventure avec nous pour cette deuxième édition. Outre leur bonne humeur et leur sens de l’humour légendaire, ils n’auront avec eux que des indispensables : bob, maillot de cyclisme, livre (la bible de la Lose), t-shirts, chaussettes, sweats, etc… Tout cela en hommage à la défaite, à l’auto-dérision et surtout au sport français. Toute l’année, vous pouvez les retrouver sur X ou leur site.

So Foot

Les potos de So Foot seront non seulement à l’organisation avec nous mais ils vont aussi tenir un magnifique stand. Textile, affiches, photos encadrées, livres, magazines, des puzzles… Ça va ruisseler de pépites et pas que du foot puisque les autres titres sport de So press seront représentés donc attendez-vous à voir un peu de vélo, du ballon ovale, etc… Venez les voir, engagez la conversation, vous verrez ils sont sympas. Pour les timides, la boutique SO est à retrouver ICI.

TrashTalk

Vos fidèles serviteurs seront bien évidemment de la partie. Nous serons bien au chaud au fond de la boutique avec un stand où vous pourrez trouver les dernières nouveautés proposées sur notre e-shop et nos plus grands classiques. Livres (le dernier en date vient de sortir !), sweats (attention le sweat de Noël est incroyable), hoodies, mugs, t-shirts, chaussettes de Noël, cartes à collectionner, affiches, casquettes, bonnets… Nous ne vous faisons pas l’affront de vous remettre les liens pour nous suivre, vous savez où nous trouver.

La caverne d’Ali Baba version cadeaux de Noël ouvre donc ses portes le jeudi 12 décembre à midi. On espère vous y croiser. Sport, amour et cœur sur vous.