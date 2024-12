Profitant des blessures aux Hornets et grâce à une énergie sans faille, Moussa Diabaté s’est fait une place à Charlotte en ce début de saison. Mieux, il fait partie des révélations et représente l’une des belles histoires tricolores en NBA. Mais quel est son avenir chez les Frelons avec le retour des deux pivots Nick Richards et Mark Williams ?

9 minutes et 37 secondes.

C’était le temps de jeu de Moussa Diabaté hier soir face aux Sixers. Cela faisait un mois que l’intérieur français n’était pas passé sous la barre des 10 minutes dans un match. Un mois durant lequel il s’est révélé au sein des Hornets, tournant à quasiment 11 rebonds de moyenne en 27 minutes, dont 5,3 rebonds offensifs !

L’explication ? C’est avant tout le retour de Nick Richards et Mark Williams. Ces deux-là étaient les deux premiers pivots de la rotation des Hornets en début de saison, et ils viennent de sortir de l’infirmerie. Le premier a joué 30 minutes pour son deuxième match depuis son retour de blessure, tandis que le second a eu droit à 9 minutes pour son come-back.

On a kiffé, Moussa Diabate.

Retour de Mark Williams et Nick Richards incessamment sous peu, je sais pas comment les Hornets vont jouer sur leur rotation pivot mais quel kif on a pris à regarder Moussa sur ce début de saison NBA.

Une des très belles histoires tricolores ❤️🇫🇷

Alors, qu’est-ce que ça veut dire pour Moussa Diabaté ? Est-il destiné à avoir un temps de jeu très réduit désormais ? Ou y’a-t-il encore une vraie place dans la rotation pour lui ?

Les prochains matchs de Charlotte nous donneront des éléments de réponse plus concrets concernant le rôle du Frenchie chez les Frelons. Diabaté a montré qu’il pouvait être un formidable energizer pour les Hornets, un joueur qui pouvait peser sur un match en inscrivant… 0 point (joli hommage à Dennis Rodman) grâce à son énorme activité, au rebond et en défense. Ce sont des qualités qui peuvent servir à n’importe quelle équipe, n’importe quand, peu importe les circonstances.

“Depuis que je suis arrivé (à Charlotte), j’étais solide dans ce que je faisais, ils (les Hornets) ont vu ce que j’étais en train de faire. Dès le premier match de la saison, je commençais déjà un peu à jouer. C’est pas comme si j’étais venu, et que j’ai pu jouer parce que les gars se sont blessés tout d’un coup. J’étais déjà positionné pour jouer, je savais pas combien de temps mais je savais que j’allais jouer un peu.” – Moussa Diabaté, au micro de beIN Sports.

Dans le plan de reconstruction des Hornets, le jeune pivot Mark Williams – 15e choix de Draft 2022 – fait logiquement partie des priorités. Quand il n’est pas blessé, ce qui est assez rare faut bien l’avouer, Williams a montré qu’il pouvait être un jeune intérieur solide en NBA (13 points, 10 rebonds de moyenne l’an passé). Quant à Nick Richards, il est probablement la meilleure option des Hornets sur le poste 5 actuellement, mais pas sûr qu’il termine la saison à Charlotte. L’intérieur de 27 ans, dont l’apport est sous-estimé, devrait intéresser du monde à la NBA Trade Deadline, et les Frelons pourraient s’en séparer en cas de bonne contrepartie.

Dans un tel contexte, Moussa Diabaté veut continuer “d’optimiser” chaque minute, chaque opportunité. L’objectif à terme : passer d’un contrat two-way à un contrat standard, et s’inscrire durablement dans le projet de la franchise de Charlotte.

Source déclaration : beIN Sports