WNBA : le Français Rachid Meziane devient head coach du Connecticut Sun !

C’est énorme ! Le Connecticut Sun, équipe majeure en WNBA, vient d’annoncer que Rachid Meziane sera le prochain coach de la franchise, pour la saison 2025. Le Français originaire de Clermont-Ferrand, jusqu’ici coach de Villeneuve d’Ascq, devient le premier head coach tricolore d’une équipe de basket aux États-Unis.

Son travail avec Nice, son travail avec Villeneuve d’Ascq, son travail avec la sélection belge de basketball. Les achèvements de Rachid Meziane dans le basketball féminin sont grandioses, et voilà que tous ses efforts sont récompensées d’une première pour le sport tricolore. Il deviendra, lors de la saison 2025 de WNBA, le coach principal du Connecticut Sun.

We have named Rachid Meziane as our next head coach.

Welcome to Connecticut, Coach Meziane! #BringTheHeat | #CTSun pic.twitter.com/Smvz7nMptT

Finaliste de la dernière saison d’EuroLeague avec Villeneuve d’Ascq, le parcours de Meziane est celui d’un homme ayant réussi des prouesses presque partout où il est passé. Nice est passé de la Ligue Féminine 2 à la Coupe d’Europe. L’ESBVA est assuré du maintien en LFB sous ses ordres, et est élevé au rang de formation européenne majeure la saison passée. En sélection nationale, il est passé par le staff de l’Équipe de France puis de la sélection de Belgique, avant d’accéder au rôle de coach principal en 2022. Un EuroBasket remporté en 2023, puis une demi-finale aux Jeux Olympiques après avoir poussé la France jusqu’en prolongation.

Time to introduce our new coach 🤝 #BringTheHeat | #CTSun pic.twitter.com/2kqxVNDLPQ

Au Sun, il aura la tâche d’emmener l’équipe au titre WNBA, après une saison 2024 achevée face au Lynx en demi-finale des Playoffs. Un défi relevé, mais loin d’être impossible pour un technicien qui souvent su déjouer les pronostics.