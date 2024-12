Le Pari sur Mesure de TrashTalk : misez sur le match Sixers – Magic

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. Une nouvelle saison NBA est lancée et on reprend donc les bonnes habitudes, avec pas moins de 6 matchs NBA sur le programme ce mercredi. De quoi profiter de nombreuses cotes potentiellement intéressantes à jouer. Aujourd’hui, on vous propose un “Pari sur Mesure”, avec une combinaison de cotes réalisée par nos soins.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d'entre vous, en espérant que cela vous sera utile.

Le "Pari sur Mesure", c'est quoi ? C'est le nouveau dispositif proposé par notre partenaire ParionsSport en Ligne. Il permet de combiner plusieurs paris (entre 2 et 10) sur un même match NBA, ce qui vous donne la possibilité de créer et personnaliser votre propre cote. Vous pouvez désigner à la fois le vainqueur du match, le nombre de points marqués par joueur, le nombre de points dans le match etc.

Le Pari sur Mesure du jour

Le Magic bat les Sixers, Franz Wagner envoie 5 passes minimum, et Jalen Suggs envoie 3 passes minimum (2,17) : si le Magic s’est incliné hier à New York, il reste l’une des équipes les plus en forme de la NBA, avec 12 victoires en 14 matchs. Ce soir, Orlando affrontera une équipe de Philadelphie qui sera une nouvelle fois privé de Joel Embiid et Paul George. La défense floridienne devrait permettre à l’équipe préférée de Mickey de retrouver le droit chemin, surtout si Franz Wagner et Jalen Suggs font leur part du boulot. Sans Paolo Banchero, l’Allemand est sur tous les fronts, lui qui envoie notamment 7 passes de moyenne sur les 15 derniers matchs (aucun match sous les 5 passes). Quant à Suggs, son rôle continue de grandir en attaque, avec 3,6 passes de moyenne sur les 10 derniers matchs, et même 5,3 sur les 4 derniers.

Pour créer son Pari NBA sur Mesure, il faut :

Se rendre sur l’application ou le site ParionsSport en Ligne et les matchs NBA à venir ;

Cliquer sur le match NBA qui vous intéresse ;

Cliquer sur le logo “Pari Sur Mesure” (situé en haut, entre “paris” et “stats”, juste en dessous de l’affiche) ;

Vous pouvez ensuite ajouter les différents paris (entre 2 et 10) sur ce match.

Info à savoir : les paris concernant le match (face à face, + ou – de points équipe, résultat mi-temps…) sortent 24h avant le début du match, tandis que les paris concernant les performances joueurs sortent 8h avant le début du match. Pour plus de précisions, on vous invite à cliquer sur ce lien.

1h30 : Sixers (2,80) – Magic (1,48)

1h30 : Celtics (1,08) – Pistons (7,30)

1h30 : Heat (1,78) – Lakers (2,15)

1h30 : Nets (2,10) – Pacers (1,72)

2h : Bucks (1,56) – Hawks (2,40)

4h30 : Clippers (2,20) – Wolves (1,65)

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

