Ils sont quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux car selon nos prévisions une bonne partie du contingent tricolore pourrait faire du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? Victor Wembanyama a repris du service, Moussa Diabaté se fait un nom et les jeunes continuent d’apprendre !

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Absent tout le début de semaine suite à un choc avec Anthony Davis dimanche dernier, Wemby a été soigné puis préservé, avant de revenir en coller 25 aux Warriors, avec au passage un money time de patron. Les Spurs sont dans le positif, Wemby est de retour, en attendant celui de Gregg Popovich qui se fait attendre.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 22,7 points à 47,2% au tir dont 33,9% du parking, 87,2% aux lancers, 10,5 rebonds, 2,8 passes, 1,3 steal et 3,7 contres en 31,5 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

L’info qui a pas mal circulé cette semaine, c’est que le retour de Kyle Kuzma empêche les jeunes des Wizards de se montrer à leur avantage. Et vous savez quoi ? Bah c’est vrai. C’est quand déjà la trade deadline ?

Wizards vs Pistons : 15 points à 6/9 au tir dont 1/2 du parking, 2/3 aux lancers, 4 rebonds et 3 steals en 26 minutes

Wizards @ Knicks : DNP

Wizards vs Celtics : 6 points à 2/9 au tir dont 1/6 du parking, 1/2 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contre en 40 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 14,1 points à 53,1% au tir dont 34,1% du parking, 73,8% aux lancers, 5,8 rebonds, 2,6 passes, 1,3 steal et 0,7 contre en 35 minutes

Je crois que Bilal était énervé pic.twitter.com/wVBAjLFkag

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2024

Excellente défense de Bilal Coulibaly sur Tatum en fin d’horloge pic.twitter.com/poW00Ovj6j

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 23, 2024

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Les images de Julius Randle qui ne sert pas Rudy au poste ont beaucoup tourné, et celles de l’énervement de la Gobe aussi. L’histoire de sa vie en attaque, comme si c’était nouveau, mais notons tout de même qu’entre les histoires de tweets, les attaques de Shaquille O’Neal ou Draymond Green et les mini-affaires le concernant sur le terrain, le offcourt prend pas mal de place dans la saison de Rudy.

Wolves vs Suns : 11 points à 4/8 au tir et 3/4 aux lancers, 10 rebonds, 2 passes et 4 contres en 37 minutes

Wolves @ Raptors : 13 points à 4/5 au tir et 5/6 aux lancers, 11 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres en 36 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 11 points à 63,9% au tir et 80,4% aux lancers, 10,5 rebonds, 1,9 passe, 0,5 steal et 1,6 contre en 33,1 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Semaine assez moyenne pour le Zacchos, avec tout de même une grosse perf face aux Kings. On a détesté le voir benché face aux Bulls, son plus petit match de la saison à bien des égards, et très honnêtement on a eu en direct quelques mots pour les lunette de Quin Snyder. Toujours titulaire, Zacch avance néanmoins prudemment, sans trop de fioritures, et quand l’adresse reviendra les gens n’auront plus qu’à assumer sa domination. C’est une promesse.

Hawks @ Blazers : 11 points à 3/6 au tir dont 0/2 du parking, 5/5 aux lancers, 4 rebonds et 2 passes en 21 minutes

Hawks @ Kings : 18 points à 6/11 au tir dont 3/5 du parking, 3/4 aux lancers, 3 rebonds, 2 passes, 2 steals et 1 contre en 26 minutes

Hawks @ Warriors : 12 points à 4/10 dont 2/7 du parking, 2/2 aux lancers, 8 rebonds et 2 passes en 19 minutes

Hawks @ Bulls : 4 points à 2/4 au tir dont 0/2 du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 16 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11,5 points à 38,9% au tir dont 24,7% du parking, 69,2% aux lancers, 3,9 rebonds, 1,4 passe, 0,9 steal et 0,7 contre en 25,4 minutes

Le alleyoop entre Trae Young et Zaccharie Risacher 😍😍😍pic.twitter.com/IiA2RPbzHL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 17, 2024

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Décrépitude totale à Philadelphie, mais Guerschon tient la barre aux côtés de Jared McCain notamment. Solide des deux côtés du terrain, le Yab est officiellement devenu un role player supra solide en NBA, quelle carrière incroyable, tout de même, une carrière incroYab.

Sixers @ Heat : 3 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking, 1/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 passe en 10 minutes

Sixers @ Grizzlies : 17 points à 6/8 au tir dont 5/6 du parking, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre en 19 minutes

Sixers vs Nets : 10 points à 4/12 au tir dont 2/4 du parking, 11 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 31 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 9,3 points à 48,1% au tir dont 42,4% du parking, 61,1% aux lancers, 5,2 rebonds, 1,9 passe, 0,7 steal et 0,5 contre en 21,8 minutes

La prod des Sixers qui met tout de suite en avant le rôle de Guerschon Yabusele, excellent à Memphis et doit faire aussi bien voire mieux ce soir face aux Nets. pic.twitter.com/LkjusMQe0O

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 23, 2024

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Il en a chié cette semaine, face à des raquettes soit solides, soit expérimentées, soit les deux. Possiblement atteint par son absence dans le premier Rookie Ranking de TrashTalk malgré les appels du pied de votre serviteur, le géant doit réagir, d’autant plus qu’il était sur une belle dynamique la semaine précédente. Allez !

Wizards vs Pistons : 4 points à 1/7 au tir dont 1/3 du parking, 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 3 passes et 1 contre en 24 minutes

Wizards @ Knicks : 8 points à 4/12 au tir dont 0/4 du parking, 4 rebonds et 3 passes en 24 minutes

Wizards vs Celtics : 6 points à 3/9 au tir dont 0/2 du parking, 9 rebonds, 1 passe et 1 contre en 28 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 9,5 points à 35% au tir dont 19,7% du parking, 70% aux lancers, 5,8 rebonds, 2,2 passe, 0,7 steal et 2 contres en 25,8 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Il fait partie des symboles de cette équipe des Clippers qui étonne, qui défend dur, qui gagne des matchs. Dire que Nico Batum est utile à son équipe est un incroyable pléonasme car en latin Batum signifie probablement “polyvalence”, “sagesse” ou bien les deux. Plus qu’une pré-retraite, Nico s’éclate et c’est tant mieux.

Clippers vs Jazz : 2 points à 0/3 du parking et 2/2 aux lancers, 1 rebond en 18 minutes

Clippers vs Warriors : 9 points à 3/6 au tir dont 3/5 du parking et 3 rebonds en 20 minutes

Clippers vs Magic : 5 points à 2/3 au tir dont 1/1 du parking, 4 rebonds en 19 minutes

Clippers vs Kings : 9 points à 3/6 au tir dont 3/5 du parking, 3 rebonds en 18 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 4 points à 39% au tir dont 36,4% du parking, 75% aux lancers, 2,6 rebonds, 1,3 passe, 0,4 steal et 0,6 contre contre en 17,1 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

De très beaux flashs cette semaine, notamment face aux nullards de Brooklyn, cette attaque étant totalement gratuite et dominicale. On sent que le déclic n’est pas loin, mais on voit aussi malheureusement que ce déclic n’a pas encore eu lieu.

Hornets @ Cavs : 0 point à 0/3 au tir dont 0/2 du parking, 1 rebond, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 15 minutes

Hornets @ Nets : 11 points à 2/2 au tir dont 1/1 du parking, 6/7 aux lancers, 8 rebonds et 2 contres en 15 minutes

Hornets vs Pistons : 7 points à 2/4 au tir dont 1/2 du parking, 2/2 aux lancers et 2 rebonds en 13 minutes

Hornets @ Bucks : 6 points à 2/3 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 17 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 3,7 points à 28,3% au tir dont 25,7% du parking, 69,2% aux lancers, 3,7 rebonds, 1 passe, 0,3 steal et 0,2 contre en 15,9 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Très peu de temps de jeu cette semaine pour le double R, dommage car les Blazers commencent à gagner pas mal et ils le font sans le Français…

Blazers vs Hawks : 3 points à 1/3 au tir dont 1/2 du parking et 3 rebonds en 10 minutes

Blazers @ Thunder : DNP

Blazers @ Rockets : 5 points à 2/7 au tir dont 1/4 du parking, 3 rebonds en 16 minutes

Blazers @ Rockets : 0 point à 0/2 au tir et 1 rebond en 6 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 3,9 points à 45,7% au tir dont 36,4% du parking, 66,7% aux lancers, 1,9 rebond, 0,2 passe, 0,4 steal et 0,1 contre en 11,1 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

De moins en moins utilisé par Mark Daigneault, Ousmane Dieng a même refait un tour en G League cette semaine… pour se blesser à la . Comment on dit “ça pue” avec l’accent de l’Oklahoma ?

Thunder vs Mavericks : 0 point à 0/1 du parking, 1 rebond et 1 passe en 2 minutes

Thunder @ Spurs : 1 rebond en 3 minutes

Thunder vs Blazers : 0 point à 0/1 du parking et 0/2 aux lancers, 1 rebond et 2 steals en 11 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,5 points à 33,9% au tir dont 25% du parking, 63,6% aux lancers, 2,6 rebonds, 0,8 passe, 0,7 steal et 0,3 contre en 11,6 minutes

Oklahoma City Blue @ Rio Grande Valley Vipers : 2 points à 0/4 au tir dont 0/2 du parking, 2/2 aux lancers, 3 rebonds en 7 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : –

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Point positif, il a joué tous les matchs des Knicks cette semaine. Point négatif, il ne joue que très peu. Point positif : quand il y a au moins un point positif c’est que c’est positif.

Knicks vs Nets : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 contre en 10 minutes

Knicks vs Wizards : 9 points à 3/7 au tir dont 3/6 du parking, 3 rebonds et 2 passes en 18 minutes

Knicks @ Suns : 0 point à 0/1 au tir en 2 minutes

Knicks @ Jazz : 0 point en 3 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 2,4 points à 35,3% au tir dont 45,5% du parking, 100% aux lancers, 1,5 rebond, 0,5 passe, 0,1 steal et 0,3 contre en 8,6 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Complètement oublié sur le banc des Spurs, Sidy Cissoko attend sa chance et on espère juste qu’elle viendra un jour.

Spurs vs Thunder : DNP

Spurs vs Jazz : DNP

Spurs vs Warriors : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 0,7 point à 50% au tir dont 100% du parking, 0% aux lancers, 0,9 rebond et 0,6 passe en 2,9 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Les comparaisons avec Dennis Rodman affluent après chacun de ses matchs, et Moussa Diabaté est carrément devenu un titulaire solide des Hornets. Fallait là voir venir celle-là, et elle fait d’autant plus plaisir. A voir comment ça tournera quand tout le monde sera sur ses deux jambes, mais Moussa est en train de faire un carnage.

Hornets @ Cavs : 2 points à 1/2 au tir, 4 rebonds, 1 steal et 1 contre en 12 minutes

Hornets @ Nets : 0 point à 0/2 au tir, 7 rebonds et 1 contre en 16 minutes

Hornets vs Pistons : 1 point à 0/2 au tir et 1/3 du parking, 16 rebonds, 1 passe et 3 steals en 32 minutes

Hornets @ Bucks : 0 point à 0/4 au tir, 11 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 31 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 3,6 points à 61% au tir et 36,4% aux lancers, 7,9 rebonds, 0,5 passe, 0,5 steal et 0,9 contre en 17,1 minutes

Moussa Diabate tonight:

1 PTS

16 REB (career-high)

7 OREB

3 STL

GENERATIONAL. pic.twitter.com/AUyp5ObRGR

— HornetsHoops (@hornetshoops_) November 22, 2024

# Armel Traoré (Los Angeles Lakers)

Un gros match en G League, un garbage time en NBA, Armel vit sa meilleure vie de Californien.

Lakers vs Jazz : DNP

Lakers vs Magic : DNP

Lakers vs Nuggets : 0 point à 0/2 aux lancers et 1 rebond en 4 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : –

South Bay Lakers vs Stockton Kings : 25 points à 8/16 au tir dont 1/6 du parking, 8/8 aux lancers, 11 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 35 minutes

South Bay Lakers @ San Diego Clippers : 14 points à 6/10 au tir dont 2/4 du parking, 0/1 aux lancers, 7 rebonds et 1 steal en 20 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 10 points à 50% au tir dont 50% du parking, 66,7% aux lancers, 11 rebonds, 2 passes, 4 steals et 1 contre en 22,6 minutes

Killian Hayes (Long Island Nets)

Un match de G League cette semaine pour Kiki, un prénom décidément pas trop à la mode en 2024.

Long Island Nets @ Raptors 905 : 17 points à 7/12 au tir dont 3/5 du parking, 5 rebonds, 6 passes, 4 steals en 38 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 12,8 points à 50% au tir dont 27,3% du parking, 40% aux lancers, 4 rebonds, 6,5 passes, 1,3 steal et 0,7 contre en 27,3 minutes