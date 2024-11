Après deux matchs loupés suite à un choc avec Anthony Davis le week-end dernier, Victor Wembanyama faisait son retour cette nuit face aux Warriors. Rétrospectivement ? C’est une très très bonne nouvelle pour les Spurs, et pour l’intérêt de nos nuits blanches.

On attendait un Victor Wembanyama load managé, utilisé avec parcimonie.

On a eu un Wemby concerné et à 34 minutes de jeu, première bonne nouvelle.

La deuxième bonne nouvelle ? C’est qu’il n’aura pas fallu mille ans au géant français pour se remettre dans le grand bain. Une perf ultra solide, qui va de par avec une victoire de prestige qui ne l’est pas moins, et, de notre avis d’observateurs nocturnes, une perf qui s’est parfaitement inscrite dans une perf globale des Spurs, l’un des meilleurs matchs de la saison des Texans.

Avant de focus sur la perf de Victor ? S/o Stephon Castle, qui s’impose de plus en plus comme le crack qu’on annonçait. Une maitrise assez folle cette nuit, 18 pions et un money time solide face à ce qu’il se fait de mieux à son poste depuis dix ans, on dit chapeau, on dit château, on dit Castle, on dit podium ROY et pas troisième.

Victor Wembanyama ? Un retour aux petits oignons. 25 points à 9/21 au tir dont 4/13 du parking, 3/4 aux lancers, 7 rebonds, 9 passes, 3 contres, la totale face à l’une des meilleures équipes de NBA et avec un combo Draymond Green / Kevon Looney sur le râble qu’on ne souhaite à personne.

L’Alien est donc bel et bien de retour, les Spurs en ont profité pour passer dans le positif pour la première fois depuis environ 24 ans, le tout en jouant chaque match cette saison avec des absents notables, de Devin Vassell à Wemby, de Keldon Johnson à Jeremy Sochan. Plutôt très bon signe, en même temps… c’est pas comme si on en s’y attendait pas un tout petit peu.