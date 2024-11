LaMelo Ball est un drôle de loulou. A la fois terriblement regardable et parfois très énervant dans ses choix, à la fois critiquable x1000 dans sa sélection de tir mais tellement incontournable si vous aimez le basket et la vie. Nouvel exemple criant cette nuit.

Il y a les Hornets.

Et il y a les Hornets avec LaMelo Ball.

Non pas que LaMelo fasse de la franchise de Charlotte un contender ni même une équipe moyenne, mais le fantasque et parfois fantastique meneur de jeu fait passer Charlotte de la catégorie “inintéressante” à celle des équipes que l’on regarde… tous les soirs. 6 victoires et 10 défaites cette saison, à vrai dire c’est loin d’être dégueu, et à titre perso, cette saison, LaMelo Ball est au niveau auquel on l’attendait, un niveau de All-Star.

28,9 points de moyenne, seuls quatre joueurs font mieux dans la Ligue, et si vous avez déjà regardé des matchs des Hornets cette saison (depuis quatre ans) : absolument TOUT passe par LaMelo. Du début de chaque action jusqu’au frémissement ou non des ficelles, LaMelo LaFrance fait tout, c’est parfois très pénible car il ne connait – par exemple – pas l’existence de Tidjane Salaün – mais c’est bien souvent utile aux Hornets.

Cette nuit ? Ce fut un récital. 50 points, record en carrière donc, à 17/38 au tir, stats Kobiesques, 17/38 dont 6/17 du parking, 10/13 aux lancers. 5 rebonds, 10 passes en 40 minutes, 4 ballons perdus seulement, ça passe pour un mec qui a tenu le ballon toute la soirée.

Malheureusement pour la Lamelle, en face il y avait une équipe des Bucks qui retrouve des couleurs depuis dix jours (6 victoires en 7 matchs), et un Giannis Antetokounmpo qui n’avait pas envie de perdre. Le money time fut tendu, on a même vu Moussa Diabaté s’embrouiller avec un Lopez et on est content pour lui que ce ne soit pas arrivé, et au final les Bucks l’ont emporté de peu grâce à 31 points de Giannis et 32 de Lillard, alors que côté Charlotte Brandon Miller avait envoyé une masterclasse de plus (32 points) mais en vain.

La première barre des 50 passée par LaMelo Ball ne restera pas gravée dans le marbre car établie dans une défaite, mais on se devait tout de même de vous le (re)dire : mettez le réveil quand les Hornets jouent, car il se passe toujours quelque chose avec ce drôle de loulou.