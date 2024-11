Certaines perfs méritent d’être contées. Pour mettre en lumière le talent d’un joueur qui lâche une bête de saison, et/ou car cette perf revêt un caractère original, particulier. C’est le cas du match de Scotty Pippen Jr. la nuit dernière.

Scotty Pippen Jr., un nom qui vous parle, forcément.

Oui, en effet, Scotty Pippen Jr. est bien le fils de Scottie Pippen, légende des Bulls six fois titrée dans les années 90.

Scotty Pippen Jr. est un petit (1m85) meneur de jeu, bien souvent le back-up du titulaire à la mène des Grizzlies, bien que les absences à Memphis lui aient fait débuter quasiment la moitié des matchs cette saison. Déjà en vue la saison passée mais dans un contexte global moins heureux (16 défaites en 21 matchs), l’ancien étudiant de Vanderbilt envoie du pâté pour sa troisième saison en NBA. A l’instar des rookies Zach Edey ou Jaylen Wells (encore 26 points cette nuit !), Scotty rafraichit le Tennessee, au relais de la “génération” du dessus, les Ja Morant, Desmond Bane ou Jaren Jackson Jr., pas complètement largués mais malheureusement aussi souvent absents qu’impressionnants. Oui, cette saison à Memphis et malgré quelques highlights de Ja Morant, c’est bien la jeunesse qui tient la baraque.

La jeunesse que représente donc Scotty, qui a hérité d’une partie des gênes défensives du papa et qui n’a pour sa part pas son pareil pour driver une équipe. “Vrai” meneur de jeu, Scotty tourne à quasiment six passes de moyenne cette saison, il compile déjà trois doubles-doubles et a même poussé le bouchon jusqu’à claquer un triple-double contre Washington le 9 novembre dernier. Premier duo père/fils à envoyer du triple-double en NBA, ça en jette comme anecdote.

En parlant de bouchon poussé un peu loin ? C’est donc à Chicago, cette nuit, que Scotty Pippen Jr. a battu son career high, en cumulant 30 points (à 13/16 au tir please) et 10 passes dans la victoire de son équipe. Une perf monumentale sur les terres des exploits du paternel, non loin du n°33 retiré de Scottie, une perf qui rajoute encore un peu de storytelling à une saison pour le moment en tous points réussie. Qu’elle est belle cette jeunesse à Memphis, cette saison encore.