Une défaite, une victoire, quelques planètes qui s’alignent et voilà donc 3×3 Paris en quarts de finale de la finale du FIBA 3×3 World Tour à Hong Kong. On a eu chaud, c’est beaucoup d’émotions, mais n’est-ce pas exactement ceci qui fait la beauté du 3×3 ? Bah si.

Franck Seguela, Jules Rambaut, Hugo Suhard et Paul Djoko ont eu chaud. A quelques points près le retour au pays eut été difficile mais cette équipe a de la ressource et le petit coup de pouce du destin est venu cette fois-ci des Américains de Princeton, vainqueurs de Vienne et envoyant donc 3×3 Paris avec eux en quarts de finale.

Un énorme début de match face à Princeton puis le trou noir, première défaite mais on reste focus. Belle idée, puisque trois heures plus tard les champions d’Europe viennois prennent une valse et remettent Paris dans le coup.

Paul Djoko en patron face à Vienne

Paul Djoko fut exceptionnel en défense comme en attaque, et après la défaite de Vienne contre Princeton ce sont donc les quarts de finale qui s’ouvrent à Franck, Jules, Hugo et Paul, quart de finale qu’ils joueront demain à 9h10 face à Miami, qui les avaient battu à ce stade de la compétition il y a quinze jours à Neom.

Mais demain est un autre jour, demain ne meurt jamais, demain c’est loin. Et demain, les quatre héros de cet automne du basket 3×3 français ont l’occasion d’écrire l’histoire…