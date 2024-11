Pour remplir votre samedi soir, la NBA vous propose sept affiches qui pourront ravir ceux qui se couhent tôt, mais aussi ceux qui souhaitent rester jusqu’au bout de la nuit.

Le programme NBA du soir

23h : Jazz – Knicks

1h : Magic – Pistons

2h : Bucks – Hornets

2h : Rockets – Blazers

2h : Bulls – Grizzlies

2h30 : Spurs – Warriors

4h30 : Lakers – Nuggets

Les Bucks peuvent confirmer ?

Après un démarrage crado, ça va beaucoup mieux à Milwaukee. Les Daims ont remporté cinq de leurs six derniers matchs avec une dernière victoire, la nuit dernière, face aux Pacers. Vu l’état de forme des Bucks, ça devrait le faire contre Charlotte, mais attention au frelon Brandon Miller, capable de piquer très fort. Demandez aux fans des Pistons et des Nets ce qu’ils en pensent.

Mine de rien, cette rencontre peut vite devenir la plus excitante de la soirée donc mettez bien le réveil à 2h.

Un duel LeBron James vs Nikola Jokic pour boucler la soirée ?

Pour finir cette soirée qui n’est pas le plus hypante de la saison, on ne va pas se mentir, cap sur Los Angeles pour un duel entre Lakers et Nuggets. Sur le papier, cette affiche est très alléchante. Dans les faits, elle repose sur un seul élément : la présence ou non de Nikola Jokic. La nuit dernière, le Serbe a fait son grand retour fait à Dallas, après trois matchs d’absence, et il n’avait rien perdu de sa superbe.

Si le MVP est bien en tenue ce soir, Jokic donnera – comme souvent – du fil à retordre aux Angelinos. Rendez-vous à 4h30 pour voir ce qu’il en sera.