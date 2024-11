Absent depuis trois matchs pour raisons personnelles, Nikola Jokic a fait son retour cette nuit dans le match contre Dallas. Spoiler, il n’a rien perdu (sauf le match).

33 points, 17 rebonds, 10 passes en 39 minutes.

Pour 95% des joueurs NBA, une telle ligne de stats représenterait leur meilleur match de la saison. Pour Nikola Jokic, ce n’est qu’un autre jour au bureau, qui plus est après un mini-congé paternité.

Joker leaves it all on the floor in #EmiratesNBACup action:

33 PTS

17 REB

10 AST

Jokić's 5th-straight triple-double and 137th of his career! pic.twitter.com/kbpqbxT8Xd

— NBA (@NBA) November 23, 2024

Absent depuis plus d’une semaine pour être aux côtés de sa femme qui vient d’accoucher d’un petit garçon, Nikola Jokic avait manqué trois rencontres de suite (deux défaites pour Denver). Il est donc revenu face aux Mavs pour réaliser son sixième triple-double, dont le cinquième d’affilée si on compte les matchs d’avant son absence.

Cela n’a pas suffi pour que Denver batte Dallas (sans Luka Doncic) malgré un gros comeback en deuxième mi-temps, mais au moins le MVP est de retour chez les Nuggets. Et ça, c’est quand même une sacrée bonne nouvelle !