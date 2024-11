Jared McCain : “Je suis le Rookie de l’Année !”

Les Sixers ont enfin gagné un match de basket-ball cette nuit, et le petit jeunot Jared McCain a encore brillé. Il a d’ailleurs tellement brillé qu’il s’est autoproclamé “Rookie de l’Année” !

En milieu de semaine, on a sorti notre premier Rookie Ranking de la saison. En tête ? Jared McCain. Un classement avec lequel le joueur des Sixers semble totalement d’accord.

Lors des dernières minutes du match opposant Philadelphie à Brooklyn cette nuit, McCain n’a pas hésité à dire tout haut ce qu’il pense, après une nouvelle perf’ XXL de sa part (30 points, 11/20 au tir, 6/11 à 3-points).

"I'm the Rookie of the Year!"

Do you agree with Jared McCain?

🎥 @SportsCenter pic.twitter.com/P0ITjSKnc6 https://t.co/cs1OBS8Abi

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) November 23, 2024

“Je suis le Rookie de l’Année” !

Une grande déclaration en plein match, qui aurait simplement pu sortir de sa bouche par euphorie, après un nouveau gros panier. Mais même à froid, Jared McCain a confirmé ses propos (via ESPN).

“Je l’ai dit” a déclaré McCain après le match, avec un petit sourire. “Je l’ai dit. C’était assez clair. C’est l’un de mes objectifs pour la saison, évidemment, mais c’est juste mon esprit de compétition qui est ressorti. Je respecte tous les autres rookies de cette ligue, mais je crois évidemment en moi et donc, oui, certains mots sont sortis à ce moment-là.”

Avec 16,5 points par match depuis le début de la saison, et sept matchs consécutifs à minimum 20 points marqués (dont deux à 30), Jared McCain représente le rayon de soleil dans le début de saison catastrophique des Sixers. Et s’il continue sur une telle dynamique, le titre de Rookie de l’Année devrait lui revenir tout naturellement, peu importe les résultats de Philly.

______________

Source déclaration : ESPN