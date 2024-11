Quel match, quel match ! Après avoir été menés de 20 points à la mi-temps, les Nuggets ont failli réaliser un braquage énorme. Une deuxième partie de rencontre totalement différente de la première mais au bout du money time, Dallas est parvenu à résister grâce à deux héros : Naji Marshall et PJ Washington.

Un Nikola Jokic de retour, pas pour trier des perles. En face, des Mavericks privés de Luka Doncic, peut-être pour le meilleur. En tout cas, c’est ce que l’on pense en première mi-temps. Daniel Gafford efficace, Naji Marshall en feu pour placer Dallas largement en tête. En face, les Nuggets laissent leur leader jouer seul. Christian Braun a bien envoyé quelques petites actions d’intérêt en début de match, mais la flamme ne reste bientôt allumée qu’entre les mains du triple MVP. À la mi-temps, on se dit que l’affaire est presque entendue.

Une statistique terrible : Dans leur histoire, lorsque les Nuggets ont été menés de 20 points ou plus à la pause, le bilan est clair : 0-154 (!!!). De quoi laisser entrevoir une issue funeste à la rencontre ? Pas du tout. Bien lointaine cette idée à la fin du troisième quart-temps : changement total de momentum, Michael Porter Jr sonne la charge et les Nuggets se mettent à jouer le basketball qui a permis leur succès. Russell Westbrook est aussi essentiel dans la remontée, avec quelques tirs mais surtout une gestion du ballon plus qu’importante.

Au début du 4e quart-temps, il n’y a plus que 6 points d’écart. On attend donc une belle fin de rencontre, aux antipodes du match morose promis par la première mi-temps. Et spoiler : on l’a eu. Quel money time ! Les Nuggets prennent le lead pour la première fois via un tir à 3-points de Peyton Watson, tandis que Kyrie Irving se casse lui les dents sur la défense, paraissant un poil hors rythme.

Lively II with a BIG-TIME rejection to preserve the tie game 🚫💪

A minute left to play on ESPN! #EmiratesNBACup pic.twitter.com/22ygaFDR6B

— NBA (@NBA) November 23, 2024

Pour résister, les Mavs s’en remettent donc aux deux hommes providentiels du groupe durant les dernières minutes : PJ Washington et Naji Marshall. Le premier punit Jamal Murray trois fois pour prendre 7 points, et Naji Marshall y va de son panier décisif pour plier la rencontre. Quelle victoire, acquise au mental et qui sera une plus-value psychologique certaine pour les troupes de Jason Kidd.

Naji Marshall with the CLUTCH runner 🔥

Mavs lead 119-115… 18.5 seconds to play on ESPN 🏆 #EmiratesNBACup pic.twitter.com/d9QYuTltat

— NBA (@NBA) November 23, 2024

De leur côté, double peine pour les Nuggets, éliminés de la NBA Cup et arrêtés dans leur série de cinq succès de suite. La tuile, surtout pour le retour de Nikola Jokic.