Malgré la victoire des 76ers, la soirée n’est pas totalement belle à Philly. La faute à un nouveau souci de santé de Joel Embiid. La superstar n’a pas joué contre les Nets et va manquer la rencontre de ce dimanche face aux Clippers.

Est-ce qu’une soirée peut être parfaite du côté des 76ers ? Absolument pas.

En amont de la victoire contre les Nets – seulement la troisième cette saison, on le rappelle – Joel Embiid a fait son grand retour du côté de l’infirmerie et n’a pas pu participer à ce duel au sommet (non) face à Brooklyn.

Le MVP 2023 souffre d’un gonflement à son genou gauche et manquera au moins la rencontre de dimanche soir contre les Clippers, comme nous l’apprend Shams Charania.

76ers: Joel Embiid is managing swelling in his left knee. He will also miss Sunday’s game and is receiving treatment. pic.twitter.com/ZcKqw1CJ3b

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2024

Décidément, la roue ne semble pas tourner pas à Philadelphie. Encore une fois, les 76ers ne pourront pas jouer avec leur trio star au complet puisque Paul George est également touché au genou. Ce supposé Big Three, qui n’a de big uniquement le temps passé à l’infirmerie, a joué ensemble pendant seulement … six minutes.

Cette nouvelle blessure met des bâtons dans les roues d’une équipe des 76ers qui cherche à mettre en place une bonne dynamique pour (enfin) démarrer sa saison, mais cette absence pourrait être un mal pour un bien à la fois pour la franchise et surtout pour Joel Embiid. Même s’il a joué, l’intérieur ne semblait pas du tout à 100%.

Cet éloignement des parquets pourrait lui permettre de revenir en pleine possession de ses moyens. Les 76ers et les fans ne demandent que ça.

Source texte : Shams Charania