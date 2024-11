Une bien belle nuit de NBA qui se termine, alors on vous propose de vous résumer tout ça avec les croissants, et le sourire. Le sourire de Franz Wagner et Nikola Jokic, au hasard.

Pacôme Dadiet n’a joué que trois petites minutes avec les Knicks face au Jazz.

Pas bien plus pour Rayan Rupert dans la victoire de Portland contre Houston.

0 points et 11 rebonds pour Moussa Diabaté face aux Bucks, et 31 minutes à se coltiner du Giannis et du Lopez. Soirée chargée.

6 points en 17 minutes pour Tidjane Salaün, deux tirs du parking inscrits en première mi-temps.

Victor Wembanyama était de retour et il a été très bon face aux Warriors (25 points, 7 rebonds, 9 passes et 3 contres)

Sidy Cissoko n’a évidemment pas joué pour les Spurs, faut dire qu’il encourage tellement bien les copains.

Armel Traoré a joué le garbage time à Denver

Nikola Jokić is the goat. pic.twitter.com/L1nKUo9bfj

