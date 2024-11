Sept Français étaient sur le pont cette nuit en NBA. Six d’entre eux ont joué, deux ont vraiment pesé, et un a carrément étincelé. Envoyez le récap de la nuit à la sauce gauloise !

Pacôme Dadiet

Le Français n’est rentré que trois minutes et son équipe a perdu. La définition d’une soirée à oublier.

Rayan Rupert

Le Français n’a joué que six minutes mais son équipe a gagné. La définition d’une soirée mi-figue mi-raisin.

Tidjane Salaün

6 points à 2/3 du parking, le tout inscrit en première mi-temps avant de se poser aux premières loges pour mater LaMelo Ball prendre 75 tirs.

Moussa Diabaté

Une nouvelle fois titulaire (31 minutes), il s’est farci Giannis Antetokounmpo toute la soirée, a pris du gros rebond off dans le money time et a failli en découdre avec Brook Lopez. 0 point et 11 rebonds au final, y’a pas à dire, Moussa Diabaté prend du galon à Charlotte.

Moussa Diabaté is a tremendous offensive rebounder

Able to kick-out the board to Tidjane Salaün for 3

Making the most of your opportunity >>> pic.twitter.com/9pM9wtzRg5

— Jackson Lloyd (@JacksonLloydNBA) November 24, 2024

Victor Wembanyama

25 points, 7 rebonds, 9 passes, 3 contres, et une superbe victoire des Spurs face aux Warriors. Retour plus que réussi pour Victor Wembanyama après deux matchs loupés !

Right back to it in his first game back 👏 @wemby

📊: 25 PTS | 9 AST | 7 REB | 3 BLK pic.twitter.com/AI60iQhNI2

— San Antonio Spurs (@spurs) November 24, 2024

Sidy Cissoko

Il a sûrement apprécié le match de Wemby, en tout cas on l’espère pour lui.

Armel Traoré

Il a gambadé trois minutes en toute fin de match face aux Nuggets, parce qu’il y avait 25 points d’écart.

