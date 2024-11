Dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2025, l’Équipe de France affronte ce soir la très modeste équipe de Chypre, trois jours après un “round 1” un peu poussif. L’occasion de lâcher un peu les chevaux ?

Après un galop d’essai jeudi à Nicosie et une victoire 75-59 plus difficile qu’il n’y parait, les Bleus sont de retour en France, à Poitiers, pour remettre le curseur dans le sens de la marche.

Satisfaits de ses jeunes troupes pour ce premier match, le nouveau sélectionneur Freddy Fauthoux le sera probablement encore plus si ses joueurs collent une vraie trempe à une équipe de Chypre quand même placée juste en dessous du Nicaragua dans le classement FIBA.

Plus sérieusement ? Les plus jeunes ont eu une première occasion de se faire à ce nouveau maillot, au début de cette nouvelle histoire, et le match de ce soir pourrait (devrait ? doit ?) être l’occasion de rouler sur cet adversaire supposé bien plus faible. Jeudi Yoan Makoundou, Amine Noua, Nolan Traoré, Hugo Benitez ou Axel Bouteille ont brillé, ce soir rebelote attendue et d’autres devront prendre le relais pour s’offrir une qualification pour l’Euro bien avant l’heure. Pour cela il faudra battre Chypre, ça devrait le faire, et espérer une victoire de la Croatie face à la Bosnie. Un scénario qui rendrait la fenêtre de qualif de février très chill, mais avant cela il y a donc un travail à faire, ce soir à 17h à l’Arena Futuroscope de Poitiers, drôle de hasard pour une équipe du futur.

Match à suivre en direct et gratuitement sur DAZN, nous on sera là pour se faire ce délicieux blow-out !