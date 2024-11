Parmi les équipes les plus décevantes de la NBA en ce début de saison, il y a les Pacers. Et parmi les joueurs les plus décevants de ce début de saison, il y a Tyrese Haliburton. Le meneur All-Star n’est que l’ombre de lui-même, en particulier quand il s’agit de jouer au basket en dehors des frontières d’Indianapolis.

Il y a un an, Tyrese Haliburton était en train de devenir la nouvelle darling de la NBA, lui qui enchaînait les performances en 25 points – 12 passes tout en faisant des Pacers l’une des équipes les plus excitantes et inarrêtables de la Grande Ligue. Aujourd’hui ? C’est tout l’inverse ou presque.

Hali enchaîne les performances décevantes en même temps que les Pacers enchaînent les défaites, tout particulièrement à l’extérieur. Indiana a en effet perdu huit fois en dix matchs loin de ses bases, et le faible niveau de jeu de Tyrese en est l’une des raisons principales.

Alors que sa production numérique lors des matchs à domicile reste de niveau All-Star, du 21/9 avec plus de 40% de réussite à 3-points, Tyrese Haliburton se transforme en Jeff Teague dès qu’il joue en déplacement. La différence dans les chiffres est violente : seulement 12 points de moyenne à l’extérieur, avec un pourcentage de réussite au tir en chute libre (31,8% dont 22,7% du parking). Pas de bol pour les Pacers, ils ont joué trois matchs de plus en terres adverses qu’à domicile, d’où leur bilan global de 7 victoires – 10 revers.

Après la plus récente défaite d’Indiana à l’extérieur (vendredi à Milwaukee), Tyrese Haliburton a justement été interrogé sur ses galères actuelles. Visiblement abattu, il n’a pas d’explication.

“Je ne sais pas ce qui se passe. Je dois être meilleur. Je dois continuer à croire en moi, travailler dur, faire confiance à mes coéquipiers. Je vais m’en sortir.”

Some of Tyrese Haliburton postgame: pic.twitter.com/aMWSxbOOFN

— Tony East (@TonyREast) November 23, 2024

Comment expliquer une telle différence de production entre les matchs à la maison et ceux en déplacement ? Une question d’adversaire peut-être ?

Si on regarde le calendrier, on s’aperçoit que les Pacers ont affronté Philadelphie, Boston, Orlando, New York, Miami deux fois et Washington à domicile. Loin de leurs bases, Hali et ses copains ont joué Detroit, New York, Orlando deux fois, New Orleans, Dallas, Charlotte, Toronto, Houston et Milwaukee. Difficile de vraiment dégager une tendance pour expliquer ce qui arrive à Tyrese aujourd’hui.

Mais alors, ça peut être quoi ?

On pourrait se demander si des pépins physiques le perturbent, lui qui n’a jamais vraiment récupéré à 100% de sa blessure à l’ischio en milieu de saison dernière. Mais encore une fois, cela n’explique pas la différence flagrante de production entre les matchs à domicile et à l’extérieur, à moins qu’Haliburton ne doive faire avec une blessure qui a tendance à s’aggraver à cause des déplacements, quand vous devez prendre l’avion et dormir dans un lit différent du vôtre.

Justement, du côté d’Indiana, il se murmure que Tyrese est actuellement limité par des douleurs au dos, comme c’était déjà le cas lors des derniers Playoffs. Douleurs qui pourraient d’ailleurs être liées à la blessure aux ischios de l’an passé. Vous aurez peut-être remarqué que quand il n’est pas sur le parquet, Haliburton porte une ceinture pour soulager son dos. Est-ce que ce pépin a tendance à le gêner plus intensément lorsqu’il joue à l’extérieur ?

"I've had some sources around the league tell me that they believe it's not [Tyrese Haliburton's] hamstring that's the cause of his struggles this year, it's his back.

He had back spasms in the post-season. He's still wearing a heating pack on the bench."

via (@KevinOConnorNBA) pic.twitter.com/0EcMW5KKMN

— The Trade Deadline (@_TradeDeadline) November 6, 2024

Tyrese Haliburton n’apportant pas d’explication claire à ses galères, on ne peut que spéculer aujourd’hui. Mais une chose est claire : Hali n’est pas au niveau, et il va devoir se bouger pour permettre aux Pacers de vraiment lancer leur saison.

Source stats : StatMuse