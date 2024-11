Après un début de saison catastrophique, les Bucks ont remporté six de leurs sept derniers matchs. Et comme un symbole, le duo Giannis Antetokounmpo – Damian Lillard marche de mieux en mieux après une première année où ils n’ont pas réussi à maximiser leurs qualités. De quoi remettre définitivement Milwaukee sur le droit chemin ?

Pour la première fois depuis son arrivée aux Bucks à l’intersaison 2023, Damian Lillard a enchaîné trois matchs consécutifs à au moins dix passes décisives au cours de la semaine passée : 33 caviars distribués au total face aux Rockets, aux Bulls et aux Pacers. Sur ces 33, dix ont été envoyés dans l’assiette de Giannis Antetokounmpo, qui détruit tout sur son passage en ce moment.

Les stats ne mentent pas : la relation entre Dame et le Freak a atteint un autre niveau, et les Bucks sont tout de suite plus dangereux.

La victoire face aux Pacers – 129-117 ce week-end – ressemble beaucoup à un match référence pour le duo. Les deux ont réussi à se trouver comme s’ils jouaient ensemble depuis plusieurs saisons, maltraitant la (faible) défense d’Indiana.

“C’est grâce au temps qu’on passe ensemble” a déclaré Giannis après le match. “Je peux le dire. En matière de rythme, je le vois à travers son dribble. Je sais quand il va tenter d’attaquer, je sais quand il veut le ballon et quand il ne le veut pas. C’est le temps. C’était pareil avec Khris (Middleton), avec beaucoup de joueurs, avec Brook (Lopez). On enchaîne les répétitions et ça compte. Et aujourd’hui, notre jeu à deux, notre alchimie va de mieux en mieux.”

Même son de cloche chez Damian Lillard.

“Je pense que nous sommes honnêtement arrivés au point où nous faisons abstraction de tout le monde. C’est juste beaucoup de communication entre nous deux, vous voyez ? Cela n’a rien à voir avec les gens qui disent, ‘Oh, il faut que vous fassiez ceci ou cela’. Il voit ce qu’il voit. Je vois ce que je vois. Et nous devons nous utiliser l’un l’autre de cette manière.”

Entre pick-and rolls, jeu en transition, alley-oops et même pick-and-roll inversé où Giannis sert Lillard pour un 3-points ouvert, le jeu à deux entre le Freak et Dame Time fait des dégâts en ce moment. Et grâce à ça (entre autres), les Bucks ont réussi à sortir la tête de l’eau pour revenir à un bilan quasiment à l’équilibre (8 victoires – 9 défaites).

Doc has to use Dame and Giannis similar to how he did with CP3 and Blake in the half court 🤷🏽‍♂️ Lillard needs to be the ball handler and Greek playing off him in the P&R. Lillard's rhythm is everything. pic.twitter.com/7JxUZ2gaIe

— Ball Don't Stop (@balldontstop) November 23, 2024

À la seconde où Damian Lillard est arrivé à Milwaukee, tout de suite on s’est mis à imaginer les ravages que son nouveau duo avec Giannis Antetokounmpo pouvait provoquer. Mais cela a pris du temps pour se mettre en place, et leur jeu à deux n’a jamais vraiment réussi à répondre aux attentes lors de leur première campagne ensemble.

Est-ce qu’on est arrivés à un tournant à Cream City ?

C’est encore trop tôt pour le dire, surtout que les Bucks n’ont récemment affronté que des équipes faibles en défense à l’exception de Houston. Mais une chose est certaine : leur relation sur le terrain grandit, et c’est toute l’équipe de Milwaukee qui en profite.

Pourvu que ça dure !

Source texte : The Athletic