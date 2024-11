Dejounte Murray (Pelicans) de retour mercredi face aux Raptors ?

Plombés par une avalanche de blessures en ce début de saison, les Pelicans sont sur le point de récupérer Dejounte Murray, à l’infirmerie depuis le tout premier match il y a un mois.

Incroyable mais vrai, on a une bonne nouvelle qui nous provient de la Nouvelle-Orléans.

Selon l’insider Chris Haynes, Dejounte Murray prévoit en effet de faire son retour ce mercredi soir face aux Toronto Raptors, lui qui avait été victime d’une fracture de la main gauche lors du match d’ouverture contre les Chicago Bulls. Il n’avait pu jouer que 30 minutes pour des stats de 14 points, 8 rebonds et 10 passes.

Sources: New Orleans Pelicans star Dejounte Murray — who fractured his left hand on opening night — intends to make his return Wednesday against the Toronto Raptors. pic.twitter.com/5T4DGxdo0y

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 25, 2024

Recruté cet été par les Pels, Dejounte Murray avait évidemment imaginé un autre scénario pour ses débuts dans sa nouvelle équipe. Mais après un mois d’absence et des résultats bien tristes à NOLA (4 victoires – 13 défaites, dernière place à l’Ouest), il va pouvoir lancer sa saison pour tenter de relancer l’équipe du Bayou.

Avec le retour récent de Trey Murphy III et désormais ceux de Murray, C.J. McCollum et Brandon Ingram (les deux pourraient jouer ce soir contre Indiana), l’infirmerie des Pelicans commence enfin à se vider, même si Herb Jones, Jose Alvarado et surtout Zion Williamson ne semblent toujours pas près de revenir…

Source texte : Chris Haynes