Tout le monde envoie des stories de flocons de neige et les Wizards sont quasiment hors course pour les Playoffs… Pas de doute, c’est bientôt Noël ! Et comme chaque année, le Shop TrashTalk vous a préparé quelques surprises pour passer de belles fêtes et faire des heureux autour de vous. Par ici le Drop de Noël !

On ne pouvait pas terminer l’année sans lâcher quelques pépites à s’offrir à soi-même ou à déposer au pied du sapin cet hiver. Le traditionnel pull de Noël est toujours de la partie. Avec ou sans capuche, c’est même l’accessoire incontournable pour profiter des matchs du 25 décembre bien au chaud. Un nouveau mug vous aidera à tenir jusqu’au bout du marathon de Noël à condition de le remplir d’un breuvage caféiné. D’ailleurs, citez quelque chose de plus beau que mater du basket en buvant du café. On attend. Enfin, après le succès du t-shirt collector de l’année dernière, il y aura une nouveauté qui sent bon l’Apéro et les Top 10 all-time.

Voici donc notre drop de Noël où vous trouverez forcément le compagnon de veillée idéal ou le cadeau ultime pour gagner de précieux points auprès des vos proches. Attention, pour ce drop éphémère, vous aurez jusqu’au mardi 17 décembre à 23h59 pour passer commande. Autrement dit, faites comme les Cavaliers qui tabassent leur début de saison, foncez !

Les pépites du Drop de Noël

_____

Bien évidemment, cette collection éphémère vient s’ajouter à l’offre déjà présente sur le Shop TrashTalk ! Vous pouvez donc retrouver, pour ceux qui n’ont pas encore été checker, les collections TrashTalk, L’Apéro, TTFL ou Allez, Café, mais aussi la ligne The Ball Never Lies, ou encore les Franchises all-time, l’indémodable trio Le Bron, la Brute & le Truand, et tant d’autres surprises… vous pensiez qu’on avait oublié de lire ? Les livres sont également mis en avant dans une catégorie qui contient déjà un paquet de bouquins de référence sur le basket.

N’oubliez pas, tout ce que vous cherchez se trouve sur Le Shop TrashTalk :

Note importante que l’on souhaite rappeler à chaque drop, dans la continuité des projets réalisés par le passé, toute l’équipe de TrashTalk a tenu à respecter les valeurs de Mère Nature au sein du Shop : les t-shirts, sweatshirts et hoodies unisexes sont donc faits en coton bio et polyester recyclé, assurant ainsi des produits éco-responsables et respectant le label Fair Wear Foundation qui veille aux conditions de travail validées par l’Organisation Internationale du Travail dans l’industrie textile. S’habiller c’est bien, mais s’habiller en faisant attention à la planète c’est encore mieux.

FOIRE AUX QUESTIONS :

C’est quoi une vente flash ?

Le sweatshirt Dunkin Santa, les chaussettes, les Christmas Hoodies et le bonnet Merry Fucking Christmas seront disponibles sur commande jusqu’au mardi 17 décembre à 23h59. Après cette date, ces produits disparaîtront du Shop TrashTalk. Pour des raisons de logistique et afin d’éviter des excédents de stock, les commandes ne seront traitées et envoyées qu’une fois la vente flash terminée.

Peut-on essayer les produits TrashTalk ?

Habituellement, la réponse malheureusement est non. Mais pour les Parisiens et Parisiens et tous les curieux qui passeraient dans la capitale cet hiver, toutes les nouveautés du Shop TrashTalk seront à retrouver à l’Incroyable Pop Up Sport qui se tiendra au 23 rue du Sentier (Paris 2è) du 12 au 15 décembre prochain. On vous y attend nombreux.

Puis-je commander d’autres produits en même temps que mon Christmas Hoodie ou mon t-shirt Collector TrashTalk ?

Bien sûr, surtout si vous voulez faire un strike auprès du destinataire. Sachez que si vous commandez d’autres produits, ils vous seront tous expédiés dans un seul colis à la fin de la vente flash.

Comment s’assurer d’être livré avant Noël ?

Nos petits lutins ont activé le clutch mode pour que l’ensemble des commandes réalisées jusqu’au vendredi 13 décembre en Mondial Relay et jusqu’au mardi 17 décembre en Colissomo arrivent avant le buzzer des fêtes de Noël. Vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Peut-on choisir différents modèles et couleurs ?

Oui, de nombreuses options sont possibles. L’ensemble des produits textiles du Shop TrashTalk sont unisexes et la grande majorité d’entre eux sont déclinés en t-shirts, sweatshirts et hoodies. Une fois sur la page d’un article, vous pourrez choisir la couleur et la taille.

Quelles sont les tailles disponibles ?

Vous pouvez prendre de XS à XXL !

On peut en prendre plusieurs ?

C’est même fortement conseillé. En plus, ça permet de rentabiliser les frais de port.

Y aura-t-il d’autres designs à venir ?

Tous les ans, la collection s’agrandit avec plusieurs modèles inédits et originaux et même de nouvelles gammes de produits. Pensez à aller faire un petit tour sur le Shop de temps en temps pour ne rien rater.

Techniquement, ça marche comment ?

On ne saurait trop vous conseiller de commencer par apprivoiser la bête en rebondissant de lien en lien au gré de vos envies. Si vous avez des questions plus techniques, la réponse que vous cherchez se trouvera forcément dans la FAQ du Shop TrashTalk.

_____

Découvrez tout de suite les dernières merveilles du Shop TrashTalk pour faire des heureux pour le Christmas Day. Maintenant, on a juste très hâte que vous nous partagiez votre meilleur selfie avec mamie Josette et Tata Nicole autour d’une bonne bûche et avec un sweat Dunkin Santa sur les épaules.