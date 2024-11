Kristaps Porzingis de retour ce soir contre les Clippers !

Grosse surprise en provenance de Boston : absent depuis le début de la saison après une opération au pied, Kristaps Porzingis va retrouver les parquets ce lundi soir !

Alors ça, on ne l’avait pas vu venir.

Même si Kristaps Porzingis a récemment rejoint l’équipe de G League des Celtics pour s’entraîner, son retour ne semblait pas imminent, et on pensait plus le revoir au cours du mois de décembre. Mais ce lundi, comme ça sans prévenir, KP va faire ses débuts cette saison si l’on en croit Shams Charania d’ESPN.

🚨 Oho ! Porzingis is back !

Boston à 100%, attention les dégâts ! https://t.co/gSzZDF8bgm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 25, 2024

Opéré du pied après le titre des Celtics en juin dernier, Kristaps Porzingis n’a pas joué depuis cinq mois et a donc manqué les 17 premiers matchs de Boston cette année. Cela n’a pas empêché les C’s d’en gagner 14 et d’être toujours aussi redoutables en ce début de saison, mais le retour de KP devrait redonner une dimension supplémentaire à leur jeu.

Exceptionnel la saison dernière dans son double rôle de protecteur de cercle en défense et de menace extérieure en attaque, Kristaps Porzingis était l’un des maillons essentiels de la domination sans partage de Boston.

Alors évidemment, on imagine que les Verts font faire revenir le pivot letton progressivement, et qu’il aura besoin d’un peu de temps pour retrouver son rythme. Mais attention, les Celtics de retour au complet, ça peut faire très mal à la concurrence !

Source texte : Shams Charania (ESPN)