Un Apéro TrashTalk avec Alex et Bibi bien en colère après le jeu des Kings, puis une victoire presque référence de Sacramento dans l’envie et la manière face aux Rockets, l’équipe la plus en forme à l’Ouest actuellement. La TrashTalk Curse a encore frappé, faudrait peut-être penser à déposer la marque tiens.

Ime Udoka et Alperen Sengun exclus d’une partie à la fin marquée par la frustration côté Rockets. La cause ? Des fautes non sifflées, qu’on reconnaît ici à plusieurs reprises, soyons honnêtes. Toutefois, les Kings ont réalisé une partie très réussie et il serait très petit de résumer leur victoire à des seuls faits d’arbitrage.

A look at how Ime Udoka was ejected, along with Alperin Sengun. This chippy game ends with a frustrated Rockets team falling to the Kings tonight as Mike Brown unloads his bench. pic.twitter.com/uFcmDTnylR

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) December 4, 2024

En conférence de presse, le coach des Rockets n’a d’ailleurs – et contrairement à Taylor Jenkins – pas pris de pincettes pour parler de son éjection de la rencontre.

“Fautes manquées pourtant flagrantes, écrans qui bougent, ce genre de petites choses… J’ai dit aux arbitres d’aller s’acheter des putains de lunettes et d’ouvrir les yeux.” – Ime Udoka.

“Blatant missed calls. Ticky-tack moving screens and little shit like that. Told ’em get some fucking glasses open your eyes.” -Ime Udoka pic.twitter.com/SZJJ3bWYPK

— Jackson Gatlin (@JTGatlin) December 4, 2024

Ces Kings, qu’on a tapé à plusieurs reprises dans nos récaps, dans nos articles de jour puis dans un Apéro TrashTalk dédié hier… ont produit un jeu très intéressant. Avec des grosses séquences défensives, notamment sur la ligne à 3-points jusqu’ici grande ouverte pour quiconque avait envie de se faire plaisir. Avec de la cohérence offensive, des apports mieux répartis et enfin des séquences construites. Mike Brown, qui semblait chercher une formule viable sans la trouver, a enfin obtenu cette nuit ce qu’il voulait. Et c’est venu des joueurs, plus durs dans leur jeu, plus efficaces aussi. Un renouveau d’intensité qui fait toute la différence et permet d’avoir enfin un rythme viable des deux côtés du terrain.

FOX FORCE 5 ✈️ 🦊 pic.twitter.com/N5ho4a0220

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) December 4, 2024

Cette victoire doit être fondatrice pour le groupe, et créer l’appétit de plus. Soyons clair, elle n’effacera pas tout, et l’ensemble reste bien fragile. S’il ne s’agit là que d’un flash, attention aux dégâts.