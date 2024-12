Grosse nuit en NBA et de nombreux Français étaient présents sur les planches de l’Oncle Sam. On vous résume les principaux faits de la nuit version cocorico.

Les résultats de la nuit :

Hornets – Sixers : 104 – 110 (stats)

: 104 – 110 (stats) Cavs – Wizards : 118 – 87 (stats)

– Wizards : 118 – 87 (stats) Pistons – Bucks : 107 – 128 (stats)

: 107 – 128 (stats) Knicks – Magic : 121 – 106 (stats)

– Magic : 121 – 106 (stats) Raptors – Pacers : 122 – 111 (stats)

– Pacers : 122 – 111 (stats) Thunder – Jazz : 133 – 106 (stats)

– Jazz : 133 – 106 (stats) Mavericks – Grizzlies : 121 – 116 (stats)

– Grizzlies : 121 – 116 (stats) Suns – Spurs : 104 – 93 (stats)

– Spurs : 104 – 93 (stats) Nuggets – Warriors : 119 – 115 (stats)

– Warriors : 119 – 115 (stats) Kings – Rockets : 120 – 111 (stats)

– Rockets : 120 – 111 (stats) Clippers – Blazers : 127 – 105 (stats)

Tidjane Salaün

Premier double-double en carrière NBA pour le rookie des Hornets, même si ce fut insuffisant pour aller chercher la victoire face aux Sixers. Une perf sur laquelle s’appuyer pour la suite, maintenant faut gagner en régularité.

Victor Wembanyama

Nuit compliquée pour Wemby, même si beaucoup de joueurs aimeraient en dire autant avec 15 points, 13 rebonds et 7 passes. L’Alien a montré un double visage avec une première mi-temps cataclysmique et du beaucoup mieux au retour des vestiaires. Et une défaite à l’arrivée face aux Suns.

Guerschon Yabusele

Vainqueur de son duel Franco-Français avec Tidjane, Guerschon Yabusele a manqué d’adresse cette nuit (3/10) mais l’ours dansant des Sixers a quand même bien noirci la feuille avec 7 points, 12 rebonds et 4 passes. De l’impact, même les soirs où ça rentre pas et une victoire au bout.

Alex Sarr

Quasiment un double-double pour Alex Sarr cette nuit avec les Wizards (10 points, 9 rebonds, 2 contres). Face à la raquette XXL des Cavs, il semblait difficile de faire beaucoup mieux. Y’a pas mal de travail mais le potentiel reste toujours aussi prometteur pour le frangin d’Olivier.

Bilal Coulibaly

Après un début de saison tonitruant, notre Bilal national semble tirer la langue. Défensivement, il est toujours aussi précieux et combatif mais en attaque ça n’avance plus avec un triste 1/7 au tir cette nuit. Bilou a quand même pu remplir un peu la ligne de stats à côté : 6 points, 7 rebonds, 4 passes et 2 interceptions.

Pacôme Dadiet

3 petites minutes dans le garbage time des Knicks pour Pacôme Dadiet, pas vraiment le temps de faire grand chose pour montrer sa valeur à Tom Thibodeau. C’est toujours mieux que rien.

Moussa Diabaté

Petite nuit pour Moussa Diabaté et on le précise vu les perfs du bonhomme ces dernières semaines. 1 petit rebond en 10 minutes sur le parquet. Le Français paye les retours de Nick Richards et Mark Williams en tenue. Il va être compliqué de leur prendre des minutes mais on sait que Mouss’ va s’accrocher.

Nico Batum

Nuit tranquille pour Nico Batum. Victoire facile pour les Clippers, avec un Batman qui joue comme toujours les facilitateurs même si on aimerait le voir scorer un peu plus. (0 point, 4 rebonds, 3 passes)

Rayan Rupert

Pas un grand match pour Rup’, dont le temps de jeu continue de varier selon les envies de Chauncey Billups. 3 points, 2 rebonds et 4 passes et une vilaine défaite contre les Clippers.

