Dernière nuit de NBA Cup, avec pas mal de dérouillées mais quelques money times sympathiques, et une victoire des Kings. La TrashTalk Curse, bordel. C’est l’heure du résumé NBA !

Les résultats de la nuit :

Hornets – Sixers : 104 – 110 (stats)

: 104 – 110 (stats) Cavs – Wizards : 118 – 87 (stats)

– Wizards : 118 – 87 (stats) Pistons – Bucks : 107 – 128 (stats)

: 107 – 128 (stats) Knicks – Magic : 121 – 106 (stats)

– Magic : 121 – 106 (stats) Raptors – Pacers : 122 – 111 (stats)

– Pacers : 122 – 111 (stats) Thunder – Jazz : 133 – 106 (stats)

– Jazz : 133 – 106 (stats) Mavericks – Grizzlies : 121 – 116 (stats)

– Grizzlies : 121 – 116 (stats) Suns – Spurs : 104 – 93 (stats)

– Spurs : 104 – 93 (stats) Nuggets – Warriors : 119 – 115 (stats)

– Warriors : 119 – 115 (stats) Kings – Rockets : 120 – 111 (stats)

– Rockets : 120 – 111 (stats) Clippers – Blazers : 127 – 105 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Hornets perdent face aux Sixers, Brandon Miller a la balle d’égalisation entre les mains mais fait airball. Belle soirée en revanche pour Tidjane Salaün, qui signe son premier double-double en NBA !

Les Cavaliers ont dégommé les Wizards, l’inverse aurait été choquant en même temps.

Les Bucks explosent les Pistons, grosse soirée pour Giannis qui n’a pas manqué un seul tir pendant plus de 25 minutes.

Les Knicks s’approprient la magie d’Orlando pour leur infliger une défaite assez lourde. Franz et Moritz Wagner ont été bien seuls au scoring (50 points à deux).

Scottie Barnes tape son record en carrière face aux Pacers, victoire de Toronto au passage.

Un gros match des Grizzlies, mais quel money time des Mavericks qui l’emportent au bout de la rencontre !

Les Spurs se font piéger à Phoenix, Victor Wembanyama n’a pas franchement été étincelant en dehors d’un début de troisième quart-temps énorme.

Les Nuggets s’offrent les Warriors au bout du money time, à Denver. Immense Nikola Jokic, avec 38 points, 10 rebonds, 6 passes et 5 interceptions.

Gros succès des Kings face aux Rockets, avec la manière. La TrashTalk Curse est VRAIMENT réelle.

Les Français de la nuit

Tidjane Salaün : 10 points, 10 rebonds, 2 interceptions, le tout à 4/10 au tir dont 2/6 à 3-points.

Moussa Diabaté : 1 rebond

Guerschon Yabusele : 7 points, 12 rebonds, 4 passes, 1 interception, 1 contre à 3/10 au tir.

Alexandre Sarr : 10 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 contres à 4/10 au tir.

Bilal Coulibaly : 6 points, 7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions à 1/7 au tir.

Victor Wembanyama : 15 points, 13 rebonds, 7 passes, 1 interception, 1 contre à 6/18 au tir dont 1/9 à 3-points.

Rayan Rupert : 3 points, 2 rebonds, 4 passes à 1/3 au tir.

Nicolas Batum : 4 rebonds, 3 passes, 1 contre.

Le highlight de la nuit

PJ Washington NAILS the dagger three!

The Mavs lead the Grizzlies 119-113 with under a minute to go 🔥pic.twitter.com/NZwCkV9fJH

— ClutchPoints (@ClutchPoints) December 4, 2024

Le point TTFL du matin

Les classements NBA

